"No me quedo en Ciudadanos por que nunca me he ido". Begoña Villacís ha anunciado tras esta afirmación que no se marcha al PP y que se presentará a las primarias de Ciudadanos para ser la candidata del partido naranja a la alcaldía de Madrid. Después de una semana de especulaciones, la vicealcaldesa ha hecho estas declaraciones espantada, dice, de la rumorología que ha visto estos días pasados.

"Yo en el barro no me muevo bien . Saben que hay un tipo de política que no me gusta y yo no la practico. La política limpia, buena, es imprescindible y es donde me voy a mover siempre", ha declarado en un acto en el que ha agradecido la "honestidad" de las palabras del jefe de filas del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana ha defendido en una entrevista a la vicealcaldesa, pero no ha mencionado a nadie de su propio partido.

"Me presento porque no quiero ver Madrid en manos de Ortega Smith" ha apuntado Villacís, para "jugar limpio, no (hacer) política basura, defender los principios de libertad, el liberalismo y la sociedad plural". Villacís ha evitado dar estas explicaciones a los medios en sede municipal para evitar mezclar su situación con su papel de vicealcaldesa, pero tampoco lo ha hecho en la sede de su partido, alegando que aún no se ha presentado a las primarias . En el centro de la ciudad, en el Hotel URSO cercano al mercado Barceló, Villacís no ha querido tampoco decir quién cree que está detrás del "barro" de estos días pasados: "Si lo digo, entro yo también en ese barro".

Las palabras de Villacís se producen apenas una hora antes del acto institucional que tenía previsto con el alcalde y 24 horas después del breve encuentro que mantuvo con él en el despacho de la vicealcaldesa del edificio de Cibeles. Para ese momento, el no rotundo de Ayuso era público y el de Almeida, aunque más comedido en todas sus declaraciones públicas porque aún le quedan cuatro días de convivencia en el gobierno municipal, en el fondo es igual de vehemente.

Tras haber amagado toda la semana con la necesidad de que Ciudadanos, o al menos Ciudadanos Madrid, mute en una "corriente interna" del PP y haber planteado a la ejecutiva nacional de su partido estudiar posibles coaliciones con otros partidos, esta misma mañana el jefe de filas de Génova echaba un capote a la vicealcaldesa. En una entrevista en Onda Cero, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que Villacís no quiso plantear una moción de censura al alcalde "mientras sus compañeros" de Ciudadanos sí lo hacían en otros lugares. "Estos antecedentes" hacen que Feijóo declare que tiene una "buena opinión" de ella y siguiera con la puerta abierta a una hipotética incorporación de Villacís al PP nacional.

Esta postura es totalmente opuesta a la que mantiene Ayuso en el PP de Madrid, donde hace meses que la presidenta regional deja caer que no quiere la actual dirigente de Ciudadanos en su equipo y a la que dio un portazo claro el pasado lunes antes de entrar en una reunión en Génova al asegurar que "lo mejor de Ciudadanos" ya había dado el salto a su partido. Frente a esto, Feijóo insistía esta mañana: "Me gusta que la gente buena entre en mi partido, (...) y podemos tener más . Han entrado ya 166", decía, pero la clave del salto de Villacís al PP llegaba al final: "Villacís no nos ha dicho quiero ingresar en el PP".