Estas son las 12 palabras que excluyen a los perros de caza de la ley animal y amenazan al Gobierno con una derrota.

Si uno es asiduo a los culebrones no debería perderse el que rodea a la ley de bienestar animal. La norma, una de las banderas de Unidas Podemos, está al borde del barranco tras un camino que ha dejado escenas inverosímiles. Será este jueves cuando, probablemente, se produzca el último episodio de esta tramitación parlamentaria y el guion está marcado por 12 palabras, las que introdujo el PSOE, con el apoyo del PP, y que deja fuera de la norma a los perros de caza. Este movimiento pone en riesgo el apoyo de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, y Más País, cuyos votos son imprescindibles y sin los cuales el Gobierno podría sufrir la primera derrota de una de las leyes emanadas del Consejo de Ministros.

"Quedarán excluidos los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza". Con esta sencilla redacción, los socialistas modificaron el texto que aprobó el propio Ejecutivo el pasado agosto. Desde el principio, la oposición de Unidas Podemos fue total y se sumergieron en unas densas negociaciones con sus socios para salvar estas diferencias. Incluso, a mediados de diciembre, llegaron a un 'acuerdo Schrödinger', los morados aseguraban que había entendimiento y, a la vez, los socialistas lo negaban. Obviamente, no llegó.

Este miércoles, a escasas 24 horas de que se vote la norma, sigue sin haber un pacto y los morados han intentado un último movimiento. Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu y Más País, han registrado una enmienda transaccional para suprimir esas 12 palabras de la norma y revertir el cambio del PSOE.

Difícil acuerdo

"Creemos que en las últimas horas podemos convencer al PSOE de que vuelva al texto inicial", ha confiado la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge (Podemos). Los socialistas no parecen por la labor de rectificar. Tras la oposición de varios barones socialistas a la norma y con las elecciones autonómicas a escasos tres meses, en el PSOE son reacios a implementar una ley que ha rechazado el conjunto del mundo de la caza. "Los perros de caza siguen igualmente protegidos", ha justificado este miércoles el diputado del PSOE José Zaragoza.

No obstante, el resto de socios parlamentarios no lo ven desde esta misma óptica. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que su formación no apoyará una norma que no tiene en cuenta a los "animales que son usados como herramientas y son asesinados". "Ojalá estuviera el PSOE, pero no lo está", ha lamentado. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha sido más contundente: "Es infame que los perros que más sufren, que son tratados como herramientas, se dejen al albur del posible maltrato o abandono".

La norma está dividida en dos proyectos de ley diferentes, uno de ellos de carácter orgánico porque modifica el Código Penal. Esto hace que el Ejecutivo necesite de una mayoría absoluta (176 escaños) para aprobar la ley en su totalidad. Así, el 'sí' de ERC, EH Bildu y Más País resulta esencial después de que, obviamente, PP y Vox ya hayan anunciado que se opondrán a su aprobación. De no lograr los respaldos necesario será la primera vez que un proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros sea tumbado y la segunda vez en toda la legislatura que el Gobierno pierda una votación en el Congreso. La primera fue en septiembre de 2020, cuando la Cámara Baja rechazó un real decreto económico.