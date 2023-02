Turull pide a Junts un cierre de filas con Borràs ante los recelos que despierta su juicio por corrupción

Ante un centenar de cargos del partido, el secretario general Jordi Turull, recordó una cita en el calendario: la presidenta de Junts, Laura Borràs, se sienta este viernes en el banquillo de los acusados, y "todo el que pueda que vaya a apoyarla" ante el tribunal, dijo el lunes, en la reunión de la formación. Pero, tras estas palabras, no hubo más comentarios. Borràs tampoco abrió la boca. La escena es sintomática de la situación interna en JxCat: oficialmente, apoyo total a Borràs; extraoficialmente, a más de un dirigente le será "imposible" acompañarla por "motivos de agenda".

El discurso que impone cara a la galería el partido es que el de Borràs es un "juicio político" porque se la que se persigue por ser independentista. De hecho, se siente no solo perseguida por un tribunal de un Estado "represor", sino también por ERC y la CUP -poco sospechosos de españolistas- por no apoyarla ante el juicio. Los acusa de dictar sentencia preventiva contra ella. Pero, puertas adentro, los que en Junts no comparten nada con ella en el terreno político -y personal- creen que no se puede envolver en la 'estelada' porque lo que se juzga es si troceó varios contratos de forma irregular cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), antes de figurar en las de Junts y de empezar a encadenar cargos políticos. Pese a su intensa actividad en las redes, Borràs anunció que apaga Twitter y que suspende su agenda pública para concentrarse en el juicio.

Junts hará un despliegue de cargos en el paseo Lluís Companys, aunque no estará una de las piezas claves: Xavier Trias. Está previsto que la presidenta del partido llegue acompañada de una parte importante de la plana mayor de la formación y que el secretario general, Jordi Turull, haga declaraciones a la prensa. Además, desde las cuentas oficiales del partido y de varios representantes próximos a Borràs se llama a la manifestación. Más allá del partido, la ANC ha anunciado que enviará una delegación liderada por su vicepresidente, Jordi Pesarrodona, ante las puertas del tribunal.

La ausencia más significativa es la del alcaldable por Barcelona, que ha alegado motivos de agenda, como ya hizo con la manifestación contra la cumbre hispano-francesa. Tampoco habrá ninguna representación institucional. Ni por parte del Govern, ni por parte del Parlament. La Mesa de la Cámara catalana no tiene prevista ninguna comparsa, y los diputados de Junts que acudan al encuentro lo harán a nivel de grupo parlamentario. También se ha descolgado de la concentración l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) y, finalmente, Òmnium no enviará delegación, aunque "sí asistirán algunos miembros de la Junta Directiva", según apunta la entidad en un comunicado.

Futuros liderazgos

Turull ha exhibido siempre, en público y privado, su apoyo a la presidenta del partido. No quiere dar ninguna excusa para que ella y sus fieles le acusen de apartarla. Ha evitado el choque, pese a que su entorno ha reclamado más mano dura cuando Borràs ha protagonizado polémicas y se ha rodeado de colaboradores como el diputado Francesc de Dalmases, que reconoció después de varios informes, haber abroncado a una periodista de TV-3.

El secretario general, por tanto, espera. Si Borràs es condenada, él no se habrá quemado por apartarla. La inhabilitación que pueda suponer la sentencia -se le reclaman seis años de prisión y 21 de inhabilitación- hará el trabajo "sucio". Pero también se prepara para lo contrario: que sea absuelta y eso la impulse a reivindicarse como candidata y presidenta del Parlament.

Mientras, los que se han enfrentado abiertamente a la líder posconvergente guardaran un discreto silencio o harán lo justo para mostrar formalmente su apoyo. En sus planes está que sea suspendida durante años y, de este modo, poder pasar página al efecto de ella y los suyos sobre el partido en términos de liderazgo e ideología. Esperan, pues, que el discurso radical de recuperar la declaración de independencia, de unirse a los sectores más recalcitrantes del independentismo, de ejercer el hiperliderazgo y de rodearse de un grupo de fieles enemistados con una parte notable del partido, se dé por finalizado por la fuerza de la sentencia.

Los alcaldables se centran en sus planes y alguno ha evitado darle a Borràs protagonismo en su municipio. Turull, por su parte, agradece a la presidenta que desde hace meses haya adoptado un rol más discreto en el partido. La última muestra fue el acto preelectoral en Girona con los principales alcaldables, en el que el discurso de Borràs fue más que discreto. Un perfil bajo para no acaparar el foco, después de que Trias reclamara abiertamente un partido "fuerte" que no haga "tonterías". Un mensaje con un destinatario claro. O, más bien, una destinataria.