El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que el Consejo de Gobierno de la próxima semana, el del martes 14 de febrero, va a llevar al Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad en relación con el "impuesto de las grandes fortunas ideado por el Gobierno de España".

Así lo ha expresado durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos del PP en los municipios de más de 20.000 habitantes para los comicios del 28 de mayo, celebrado en Sevilla y que ha sido clausurado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No se me ocurre ninguna otra persona mejor para cambiar el rumbo de España", ha afirmado Moreno en referencia al líder nacional de los populares, al tiempo que ha añadido que a Andalucía "le irá mejor con un Gobierno que entienda, respete a Andalucía y no pisotee su autonomía", aludiendo al "impuesto de las grandes fortunas ideado por el Ejecutivo de Sánchez" cuando nuestra comunidad autónoma "decidió suprimir el impuesto de patrimonio".

Por ese motivo, Moreno ha asegurado que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad al respecto "para que no se vuelva a pisotear el Estatuto de Autonomía y de este Gobierno andaluz, que es legítimo".

Asimismo, el presidente del PP de Andalucía ha afirmado que los comicios de mayo son también una "parada fundamental" hacia la "meta final", que son las elecciones generales, y ha apostado por que "ya es hora de un cambio político también en España, que ya se han cometido suficientes errores".

"Ya está bien de soberbia, prepotencia e imposición por parte de este Gobierno, incompetente haciendo leyes que han sido nefastas para intereses de los andaluces y de todos los españoles". En este sentido, Moreno ha destacado la figura de Núñez Feijóo, argumentando para ello que "frente a la incompetencia, un hombre que tiene experiencia de sobra en gestión; frente a soberbia, humildad, y frente a la insensibilidad, confianza y respeto siempre hacia los ciudadanos". "Ésa es nuestra manera de gobernar", ha esgrimido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba en septiembre del pasado año que se suprimiría el impuesto de patrimonio en la comunidad autónoma y que habría una nueva rebaja en el IRPF. En cuanto a la supresión del citado impuesto, señalaba entonces que se quería favorecer que determinadas rentas, que ya pasan largas temporadas en Andalucía, fijen aquí su residencia, contribuyendo con sus impuestos en la comunidad.

La bonificación era del cien por cien y "no tendrá apenas impacto negativo" en las cuentas de la Administración autonómica porque "supone un 0,6% de lo que se recauda, mientras que sí atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y del empleo", aseguraba.