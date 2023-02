Feijóo respalda la capacidad gestora de Jimena Delgado frente a "ministras que llegan a aprender"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoyó este sábado la candidatura de Jimena Delgado a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por su capacidad de gestión y su conocimiento económico, "el primer peldaño para saber financiar los servicios públicos para la ciudadanía". El presidente nacional de los populares defendió que la aspirante que él ungió para la capital grancanaria "llega después de haber aprendido", algo que no puede decir, en su opinión, la cara que presenta el PSOE, la ministra de Sanidad Carolina Darias, recordando que cuando llegó a la Cartera dijo que lo hacía "para aprender" y que hasta la fecha "no lo ha logrado".

En un acto con varios cientos de afiliados y simpatizantes, y la mayoría de candidatos del PP a los municipios de la Isla, en el hotel Santa Catalina, Jimena Delgado volvió a desgranar su proyecto político para Las Palmas de Gran Canaria, en el que destacó una vez más la necesidad de "poner orden" en el Consistorio desde dentro, ya que tiene "el corazón roto" por la gestión de los últimos ocho años de Gobierno tripartito (PSOE, Podemos y Nueva Canarias).

Habló de un trabajo a dos velocidades en el que lo primordial sería recuperar "la limpieza, la seguridad y el orden" en la ciudad, con un plan de choque de limpieza, un plan de arbolado y cuidado de zonas ajardinadas, y dotando de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad municipales. Una vez logrados estos retos, continuar desarrollando un programa que mejore la calidad de vida de la ciudadanía y apoye a las familias, a los menores, a la juventud y a la tercera edad. Y también insistió en su decisión de bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) "desde que se cumplan los compromisos fundamentales para el funcionamiento y se cubran las necesidades sociales", y de suprimir otras tasas que "traban la actividad económica", como la de apertura, la de mesas y sillas o la de quioscos.

Despachos a la calle

Delgado abogó por "redistribuir los distritos" para hacer una política "más cercana" a la ciudadanía, instalando los despachos de los concejales "en los barrios, en las calles" para poder resolver los problemas del día a día de sus residentes. Según anunció, sus ediles "más importantes" serán aquellos que estén junto al vecino, "y no los de Hacienda o Urbanismo", y les dotará de "competencias y presupuestos para actuar". Es decir, los convertirá en "verdaderos alcaldes y alcaldesas de cada barrio".

Igualmente, en esa "segunda velocidad" de su proyecto político, adelantó que su propósito como alcaldesa es convertir Las Palmas de Gran Canaria en "capital de la Formación Profesional Dual", esa en la que gran parte de la enseñanza del alumnado se realiza en las propias empresas del sector que le podrían contratar tras ese periodo. Una forma de "atraer el talento y de evitar que se fugue como sucede ahora". Igualmente, informó que impulsará la primera Escuela Municipal de Cine en la ciudad, así como la creación de distintas escuelas municipales de idiomas en los barrios porque consideró que la enseñanza es la mejor herramienta para "generar actividad económica".

Delgado enumeró varias anécdotas con vecinos de la ciudad con los que ha departido en estas semanas de intensa precampaña desde que fue designada candidata del PP a la Alcaldía. Así, habló de Jerónimo, un vecino de Almatriche de 91 años que sufrió un atropello "porque en su calle no hay aceras", o de Juan Carlos, de Cuevas Blancas, que tiene que llevar su basura "en coche porque los contenedores están a más de un kilómetro". Denunció igualmente los "problemas de convivencia y seguridad derivados de la pésima gestión migratoria que se ha hecho estos años" tanto en Tafira Alta como en La Isleta: "No quiero que los niños no puedan jugar o montar en bicicleta (...) ni mucho menos que exploten coches delante de las casas".

Una "sucursal" del PSOE

Para conseguir todos estos objetivos, llamó a la militancia a convencer a la población de que es "fundamental" un gobierno "en mayoría absoluta", que sea "fuerte, estable y sólido". Y también emplazó a la ciudadanía a votar el 28-M, planteándole una disyuntiva entre dos opciones: "Se elige entre mantener abierta la sucursal de Pedro Sánchez en nuestra capital, o el cambio hacia la libertad, la prosperidad, el buen gobierno en la gestión que identifica al Partido Popular".

En ese sentido, tanto el líder de los populares canarios, y candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, como el nacional, Alberto Núñez Feijóo destacaron que la "única alternativa" al gobierno de izquierdas que lleva ocho años gobernando la ciudad es el PP, y que la candidata socialista, Carolina Darias, no está a la altura de la capital grancanaria porque prefiere "el destino donde está ahora" (el Ministerio de Sanidad). "Por eso, quiere quedarse y no venir para acá", sostuvo Núñez Feijóo.

El líder de los populares también indicó que hay ministras "que llegan al Ministerio a aprender y cuando las van a cesar aún no han aprendido", en referencia a Darias, y añadió que Jimena Delgado llegará a la Alcaldía "después de haber aprendido"; una candidata que "desde el primer instante derrocha pasión por servir a la gente, por ser alcaldesa y que tiene armonía y apoyo en casa".