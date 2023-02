En apenas tres meses hay elecciones autonómicas y municipales y el Gobierno no logra el objetivo de vender su gestión por la crisis abierta con la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'. ¿Este ruido no les hace mucho daño?

El ruido nunca es bueno. Dicen que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Pero creo que la acción de este Gobierno es muy positiva y que no hace falta contarla porque la percibe el ciudadano en su vida cotidiana. Como la subida de las pensiones en una media de 100 euros mensuales, que afecta a 10 millones de españoles, o el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros en 14 pagas.

La modificación que plantean no frenará las rebajas de condenas, ¿les preocupa que alguno de los agresores sexuales que han visto reducida su pena o han sido excarcelados pueda reincidir?

Desde el primer momento hemos manifestado nuestra preocupación por la aplicación. Estamos trabajando para que sí o sí la reforma salga adelante.

Pero, ¿por qué cree que sus socios de Gobierno rechazan la modificación?, ¿qué planteamiento real existe tras esta postura?

No me puedo hacer cargo de sus pretensiones ni de por qué lo hacen. En estos momentos, en medio de la tramitación parlamentaria, lo que tiene que hacer cada grupo es mostrar su solución. La nuestra está encima de la mesa.

¿Eso significa que la propuesta que hace Unidas Podemos no supone una solución al problema?

Pienso que tiene que conocerla la opinión pública. Nosotros hemos trabajado con mucho rigor.

¿Le consta que el movimiento feminista crea que esta modificación suponga volver al Código Penal de la Manada?

Las mujeres somos suficientemente inteligentes y maduras para discernir cuál era la voluntad del Gobierno. En este caso era evitar las agresiones y proteger aún más su libertad sexual. Por eso defendemos la norma. Pero también la inmensa mayoría de la sociedad española ha visto que hay efectos no deseados y eso ha generado alarma social. Queremos solucionarlo.

Han mantenido una relación de mucho entendimiento con ERC lo largo de la legislatura, pero ahora ellos mismos dicen que no apoyan su propuesta de modificación de la ley porque no participa de ella el Ministerio de Igualdad. ¿Es una venganza porque ustedes no han conseguido rebajar las penas a los implicados en el procés con la reforma de la malversación?

Me parece muy complejo el escenario que plantea. Las cosas, en ocasiones, son mucho más sencillas. Este es un Gobierno en coalición con minoría parlamentaria, que ha logrado forjar grandes acuerdos. Y en esa mayorías ha habido momentos donde ERC no ha estado, como la reforma laboral. Eso no ha impedido que pudiéramos seguir hablando de otros asuntos que nos unen.

Entonces, ¿no piensa que se haya resentido la relación con ERC porque no se ha conseguido reducir la inhabilitación de los vinculados al 1-O?

Mire, el Gobierno trabaja por objetivos y en el caso de Cataluña, era propiciar una situación distinta a la que existía en 2017 y recuperar la convivencia entre catalanes. Hoy es una realidad. Nos entendemos perfectamente con la Generalitat y en la política catalana se acaba de forjar un acuerdo entre el PSC y ERC sobre unos presupuestos que darán estabilidad y prosperidad. Tenemos una hoja de servicios bien cumplimentada. No puedo responder a otras aspiraciones de Esquerra Republicana, otras que no compartimos. Pero, en aquello que era importante para el Gobierno y para el PSOE, sinceramente pienso que el balance es muy positivo.

Pero los cambios en la malversación eran un elemento más. Podría empañar el entendimiento con la Generalitat. ¿Habrá más reuniones de la mesa de diálogo?

El Gobierno ha cumplido con sus compromisos. Esta reforma del Código Penal también implicaba armonizar nuestra legislación con respecto al contexto europeo y evitar problemas con las extradiciones. El Gobierno ha cumplido, el Parlamento ha cumplido y ahora está en manos de los jueces la interpretación de las normas. El diálogo con la Generalitat es permanente y, afortunadamente, no hace falta darle excepcionalidad. No hay en la agenda ninguna cita prevista.

Ministra, ¿se sienten frustrados porque el Tribunal Supremo no haya aplicado la rebaja de la malversación, tal y como ustedes lo habían planteado?

Esta reforma actualiza y, como le decía, armoniza nuestra legislación penal pero el Poder Judicial ha de interpretar y aplicar la ley. Cada uno debemos responder por nuestros actos.

Pero, ¿se resisten los jueces a aplicar las reformas legislativas del Gobierno? ¿Se ha producido la misma situación con la ley del 'sí es sí, al no tener en cuenta la voluntad del legislador?

Nosotros tenemos un absoluto respeto por el Poder Judicial y, de hecho, estamos haciendo esfuerzos por su transformación. Hay tres proyectos legislativos del Ministerio de Justicia tramitándose, precisamente para una mayor eficacia de la justicia española. Las reformas penales son complejas y siempre implican un tiempo de adaptación. Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y respetamos las decisiones de los jueces.

¿El Gobierno se plantea alguna otra medida de gracia para reducir los años de inhabilitación de Junqueras y de otros afectados por el procés?

El Gobierno ya tomó decisión sobre esos asuntos.

El Supremo ha dicho que el delito de desórdenes públicos no se puede aplicar a los hechos que sucedieron en Cataluña. ¿Usted cree que en territorios socialistas como Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha estas decisiones afectan?

El Estado de Derecho ha demostrado su fortaleza en distintas ocasiones. Lo que defiende este Gobierno es que nunca se debió llegar a ese extremo y que los problemas políticos deben solventarse desde la política. Quedó constatado que existen instrumentos, que por cierto, apoyó y avaló el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición.

Sí, pero eso desde el punto de vista del Ejecutivo. No estamos hablando del artículo 155. Lo que ha dicho el Supremo es que no podría actuar como se actuó porque la sedición ha quedado eliminada y tenemos un nuevo delito que, según el tribunal, no encaja en los hechos que sucedieron en Cataluña.

Le he hablado antes del absoluto respeto a la decisión de los jueces, por tanto, si no comento sus decisiones tampoco voy a valorar sus comentarios.

Si al final la modificación de la ley del 'sólo sí es sí' se aprueba con los votos del PP, ¿puede generar consecuencias negativas para el funcionamiento interno del Gobierno de coalición? Se lo digo porque Pablo Iglesias ha dicho públicamente que el PSOE lo pagaría si sucede.

Cuando se aprueba una norma ningún ciudadano va a mirar quién la apoyó o no. No es excepcional que el Gobierno, en este caso el PSOE, pida los votos de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara. No es la primera vez que lo hemos hecho. Se demandaron los votos del PP para la reforma laboral, acordada con empresarios y sindicatos, para apoyar el incremento de las pensiones y en los paquetes de medidas anticrisis. Lo que es excepcional es que el PP esté anclado en el 'no'. Lo lógico siempre es que uno busque la complicidad de aquellos con los que comparte proyecto político y en este caso nos hemos dirigido principalmente a los partidos que apoyaron la ley. Pero nosotros no rechazamos a ningún grupo. Sobre las declaraciones que cita, no voy a comentar a quien no representa ni siquiera oficialmente la voz de otros partidos políticos.

¿No cree que a los ciudadanos les puede sorprender que, en el clima de falta de comunicación y entendimiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, se pida el voto del PP?

Lo que sorprende es que hace un año que se marchó Pablo Casado y nada ha cambiado. Siguen sin apoyar las grandes causas de este país, sin reconocer la fortaleza de España desde el punto de vista económico. Nuestro país, a pesar del PP, crece y crea empleo y eso es gracias a Pedro Sánchez.

El pasado jueves se votó la ley Trans en el Congreso con la abstención de Carmen Calvo. ¿Qué le parece?

Somos una organización que defiende la disciplina de voto y será el grupo parlamentario quien adopte las decisiones oportunas. Pero todo mi respeto y cariño por quien ha ostentado responsabilidades muy importantes en el Gobierno y en el partido.

A sólo unas semanas del 8-M, habrá mujeres manifestándose en contra de la ley Trans o de la del 'sólo sí es sí'. Las feministas históricas del PSOE están en contra.

El feminismo ha sido siempre un movimiento transformador que ha empujado a la política a grandes avances sociales. Creo que hay que protegerlo. Es una gran fortaleza que nos acompañe esa fuerza de las organizaciones feministas. Hay una mayoría de mujeres que nos observan con atención y que agradecen el esfuerzo de este Gobierno, no tanto desde el punto de vista ideológico, que es quizás donde se producen esas discrepancias, sino desde un punto de vista pragmático. De las decisiones del Gobierno, principalmente se están viendo beneficiadas las mujeres. La subida del salario mínimo, que afecta en un 60% a mujeres, los permisos igualitarios entre hombres y mujeres, que impiden que los empresarios, a la hora de de contratar, ya no pregunten si tienes pensado o no quedarte embarazada. Pero sigue habiendo dificultades para las mujeres, por eso no debemos centrarnos en debates más ideológicos, que incluso cuesta comprender a una inmensa mayoría de la sociedad española.

Entonces, no teme el PSOE perder voto femenino, que ha sido una de sus grandes fortalezas históricamente.

El PSOE es sinónimo de igualdad. Las grandes conquistas para las mujeres llevan el sello del puño y la rosa. Desde los primeros gobiernos que construyeron el Estado del Bienestar a José Luis Rodríguez Zapatero, con leyes pioneras, y Pedro Sánchez, que, con una buena política económica, está generando más oportunidades. Creo que las mujeres tenemos que gestionar la política de manera distinta. Las mujeres nos entendemos mejor, tenemos una capacidad mayor de entendimiento y, por tanto, en ese concepto amplio de fraternidad ligado a la igualdad, no cabe la confrontación.

Podemos les quiere arrebatar la bandera de la igualdad.

La bandera de la igualdad no se arrebata, se comparte.

Al margen de la ley del sí es sí, no parece que estén funcionando en otros ámbitos los mecanismos internos de diálogo del Gobierno. Esta semana se han producido dos propuestas distintas, una de Podemos y otra de Yolanda Díaz para bajar el precio de los alimentos. Mientras, el ministro de Agricultura discurre por su propio carril y convoca al Observatorio de la Cadena Alimentaria.

Estos debates internos ocurren en todos los gobiernos. Hay que poner en valor lo importante. Este es un Ejecutivo claramente comprometido con la sociedad española. Acabamos de poner en marcha medidas. A los consumidores, tanto en la desgravación del IVA en algunos de productos, como también con los 200 euros que van dirigidos a las familias. Son ayudas directas. Hay otras indirectas vinculadas al poder adquisitivo y al incremento de rentas.

Pero, ¿tiene el Gobierno en el horizonte la posibilidad de tomar nuevas medidas sobre los alimentos?

El Gobierno ha mostrado sus credenciales de absoluta sensibilidad social y determinación a la hora de decidir que esta crisis no la pagan los de siempre y , por tanto, vamos a proteger a las familias españolas y a la clase media trabajadora. Pero lo vamos a hacer con rigor, de manera analítica. Coincido con el planteamiento de su anterior pregunta. Conviene que esos debates sean internos antes de generar expectativas en la sociedad, porque hemos demostrado que sabemos hacerlo y que nuestras medidas son eficaces. España está situada en la zona más baja de inflación de Europa.

Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan los ciudadanos es la subida de las hipotecas. ¿Hay margen para actuar?

Hemos tomado ya decisiones importantes para proteger a los clientes de las entidades financiera. Ahora podemos cambiar nuestra hipoteca de tipo fijo a variable y puede haber periodos de carencias para las rentas que más los precisen. Lo hemos hecho, además, dialogando con el sector financiero. Cuando en la anterior crisis financiera se desahuciaba a las familias lo que se hizo, desde los poderes públicos, fue ayudar a los bancos con el dinero de todos. Y ahora este Gobierno lo que le pide a las entidades financieras es un esfuerzo adicional, con los gravámenes que hemos puesto en marcha y con este protocolo que aprobamos a principio de año y que estamos analizando también su viabilidad.

En marzo se producirá la salida del Ejecutivo de la ministra de Industria y de la ministra de Sanidad para ser candidatas en Madrid y en Las Palmas, respectivamente. ¿Tiene idea de a quién podría nombrar el presidente?

Es una prerrogativa suya, desde luego tengo claro que hará buenos nombramientos. Carolina Darias ha demostrado una absoluta solidez en la gestión y en el diálogo con todas las comunidades autónomas, cuestiones muy importantes para gestionar un ayuntamiento. Y yo la visualizo ya como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Y ocurre igual con Reyes Maroto, que ha gestionado la política industrial del Gobierno, un asunto sobre el que la capital de España tiene mucho que decir. La ministra ha tejido una complicidad con los grandes sectores económicos, empresariales e industriales, no sólo de nuestro país, sino del mundo, y que las ponga al servicio de la ciudad, creo que puede ser una gran noticia para Madrid.

Carolina Darias tiene al alcance de la mano ser alcaldesa, pero las posibilidades de Reyes Maroto son mucho más complicadas. Citaba los logros que ha conseguido al frente de Industria, pero no sé si en los barrios de la periferia lo van a tener en cuenta.

Cuando un ciudadano tiene que votar, es muy importante la persona que se presenta a las elecciones. En el caso de Reyes Maroto y también de Juan Lobato, aportan compromiso, honradez, dedicación, entrega y cualificación. Y además simbolizan también una manera de gobernar totalmente opuesta al PP. ¿Qué se está haciendo con la salud pública madrileña? Estoy temporalmente viviendo en Madrid y detecto problemas que son de gestión exclusiva del Ayuntamiento, como la movilidad o la limpieza. No tengo la sensación de que haya una buena gestión, todo lo contrario. Incluso la zona centro no está limpia y eso es responsabilidad de su alcalde.

No sé si Barcelona es uno de los lugares en los que cree que el PSOE podría acabar gobernando. Se lo pregunto porque ha sorprendido la decisión de Jaume Collboni de dejar el Ayuntamiento, después de toda la legislatura gobernando con Ada Colau.

El PSC demostró responsabilidad para conformar un gobierno y ahora Collboni ha querido tener estos meses para dedicarse a conformar una alternativa desde la dedicación plena y exclusiva a esa tarea. Tenemos mucha confianza en poder tener un alcalde socialista en Barcelona.

¿Qué le parece al Gobierno la decisión de Zarzuela de imponer nuevas instrucciones en la contratación, aunque estas han dejado fuera los contratos de ámbito personal?

El rey Felipe VI está haciendo un esfuerzo muy importante para avanzar en la ejemplaridad y la transparencia de la Casa Real. Es un esfuerzo reconocido por los españoles y, desde luego, también valorado por el Gobierno.