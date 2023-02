Gerardo Pisarello es un diputado por Barcelona nacido en Argentina en 1970. Ha sido vicealcalde de la capital catalana, mano derecha de Ada Colau. Es portavoz de Catalunya En Comú en el Congreso, dentro de esa confluencia que es Unidas Podemos. Conoce bien los movimientos de la izquierda iberoamericana, a los que presta muchísima atención e interés. Por ello, interviene con frecuencia en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Además, Pisarello es secretario primero de la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso, el lugar en el que se cuece todo lo que hay que saber de la institución. En sus reuniones se decide qué propuestas legislativas son aptas, cuáles no; qué plazos se marcan, qué ritmos; y, en general, todos los asuntos de gerencia interna, de sanciones y apercibimientos a contrataciones de personas y servicios.

Los nueve integrantes de la Mesa (presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías) determinan, por ejemplo, si una iniciativa puede empezar a tramitarse tras haberla tomado en consideración el pleno. Actualmente, la forman tres representantes del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox.

Y aquí empieza la historia, confirmada por cuatro fuentes presenciales y matizada en algunos aspectos por fuentes parlamentarias ajenas a la Mesa.

Discrepancias internas

El más importante órgano del Congreso se reunió este pasado martes, como casi todos los martes, a las 10.00 horas. Entre los asuntos del orden del día, la calificación de proposiciones de ley, proposiciones no de ley, peticiones de comparecencia… Uno de los representantes de Unidas Podemos, el murciano Javier Sánchez Serna, pide llegado el momento desbloquear cuatro proposiciones atascadas en las prórrogas de los plazos de enmiendas desde hace años.

Son la proposición de ley de salud mental, de su grupo; la de bebés robados, también de su grupo; la del ELA, de Cs; y una iniciativa legislativa popular sobre salud. Como siempre que se cursa una solicitud así, hay que recabar el apoyo de una mayoría. Empiezan los problemas…

Pero antes de continuar, un inciso que se remonta a siete días atrás, a cuando la dirección de Unidas Podemos decide de forma colegiada que las peticiones de desbloqueo de las propuestas legislativas se negocien con el socio, el PSOE, y sigan los cauces formales del Congreso.

En otras palabras, que las direcciones socialista y “morada” hablen para concretar qué iniciativas comenzarán a tramitarse al dar por terminadas las prórrogas de los plazos de enmiendas. Hecho el pacto, comunicarían a sus representantes en la Mesa la decisión para que se pronuncien en consecuencia.

Unidas Podemos quiere desatascar siete propuestas legislativas que, sumadas, acumulan más de 500 semanas de prórrogas de plazos de enmiendas, ese limbo en el que la mayoría parlamentaria afín al Gobierno guarda las iniciativas que no le conviene tramitar, generalmente porque carece de apoyos para aprobarlas.

En la reunión de la Mesa del 14 de febrero se levanta el bloqueo de cinco proyectos de ley, entre ellos el de la ley del cine y la cultura audiovisual. No figura ninguno de los textos que a Unidas Podemos le interesa impulsar. No hay acuerdo con el PSOE al respecto. El portavoz, Pablo Echenique, está molesto. Cambia la actitud.

Esta semana, respaldado por la mayoría de la dirección, el diputado aragonés apuesta por insistir en el desbloqueo sin contar con el grupo socialista. "Si es por el PSOE, no avanzaremos nunca", se le dice. Fuentes de la dirección de Patxi López corroboran a este medio que no recibieron ni llamada ni propuesta de Unidas Podemos. Un sector discrepante del grupo le recuerda a Echenique que esta decisión ha de colegiarse y encauzarse por el procedimiento habitual.

Una en contra; un ausente

Y así volvemos a la reunión de la Mesa de este martes, 21 de febrero, cuando Sánchez Serna pide acabar con las prórrogas de las enmiendas de las cuatro propuestas comentadas. Lo hace sin el visto bueno de su compañera Gloria Elizo (vicepresidenta tercera) y sin certeza sobre qué haría Pisarello (secretario primero), su otro compañero. Lo hace, además, sin que ninguno de los tres representantes socialistas supiera nada.

De hecho, Elizo toma la palabra para recordar la conveniencia de que un procedimiento así tenga el respaldo de la mayoría de la Mesa, en concreto del PSOE, y para destacar la importancia de ajustarse a la formalidad. Anuncia que no está de acuerdo con la solicitud.

Sin embargo, Pisarello no habla sencillamente porque no está. No se puede zanjar el asunto del orden del día, a no ser que se haga una votación provisional. Como no es muy habitual, la decisión consiste en aplazar la resolución de este punto y continuar con la agenda de la sesión. Mientras tanto, comienzan a buscar a Pisarello. "¿Dónde está Gerardo?", se oye en la sala.

El diputado por Barcelona, según fuentes de su entorno, había comunicado antes de la reunión a Meritxell Batet, la presidenta, que se ausentaría porque debía participar en la Comisión de Asuntos Exteriores, que esa misma mañana se celebra en el Congreso con asistencia de ni más ni menos que el ministro del ramo, José Manuel Albares.

Por ello, cuando llega la votación para tramitar o no las propuestas que plantea Sánchez Serna, varios integrantes de la Mesa creen que Pisarello está en la Comisión. Se le llama, no contesta. Tanto en la propia Mesa como en el grupo de Unidas Podemos se afanan en localizarle. Es importante que vaya porque respecto a ese punto se da un empate provisional, cuatro a favor de que el bloqueo siga por no haber respetado el procedimiento; y cuatro a favor de facilitar el desbloqueo. Estos cuatro son, aparte de Sánchez Serna, las dos representantes del PP y el de Vox.

Tone Gómez-Reino, de Unidas Podemos, es vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Exteriores. Le contactan. Él tampoco está en la Comisión. A través de un asistente, llega la noticia de que Pisarello se encuentra en su despacho, preparando la intervención que haría poco después frente a Albares.

Efectivamente, el diputado nacido en Tucumán (Argentina) interviene dos veces. La primera se produce unas dos horas después de haberse iniciado la sesión de la Comisión de Exteriores, cuyo comienzo fue a las 10.45 horas. Es decir, Pisarello habla poco antes de las 13.00 horas. La segunda intervención, de réplica, se produce más de una hora después. Si se tiene en cuenta que la reunión de la Mesa comenzó a las 10.00, el diputado quizá podría haber estado presente en ese instante en el que Sánchez Serna pide lo que pide.

En el despacho, cuentan fuentes parlamentarias, Pisarello escribe la intervención ante Albares, revisa datos y retoca el texto. Pero también recibe llamadas. Llamadas de diputados de la dirección para decirle qué tiene que hacer con las iniciativas que Unidas Podemos pretende propulsar. Unas fuentes apuntan que quien le contacta fue Jaume Asens, el presidente del grupo, el jefe de los “comunes”. En el entorno de Asens prefieren no comentar nada al respecto.

El caso es que Pisarello va a la reunión de la Mesa, pero va "como a regañadientes", puntualiza una fuente presencial. Se pronuncia sobre el punto clave. Su posición era decisiva; su ausencia la hizo aún más determinante. El diputado, al final, se decanta en contra del desbloqueo. Sánchez Serna cree que se ha equivocado. Pisarello está visiblemente molesto.

El resultado es el que es, 5-4. La Mesa desatasca dos proyectos de ley (para crear una autoridad de defensa de los clientes y de los bancos y para trasponer una directiva europea), pero no las propuestas de los "morados", pues a la negativa de los tres miembros del PSOE se suman las de dos de las mismas filas que Sánchez Serna. Pablo Echenique, en rueda de prensa posterior, ese mismo día, lamenta el desenlace.

Un desenlace que pone de manifiesto que algo no va bien en el cuarto grupo del Congreso en número de diputados.