Pedro Sánchez ha salido al paso este lunes de las sospechas que, sin presentar prueba, alguna había lanzado horas antes Isabel Díaz Ayuso. Durante una conferencia en Barcelona, la presidenta de Madrid había vinculado el llamado ‘caso Mediador’, que implica a un antiguo diputado del PSOE que ya ha dejado el escaño y ha sido expulsado del partido al conocerse los hechos, con el jefe del Ejecutivo. “Espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni”, ha señalado Ayuso, en referencia al mencionado exparlamentario, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, imputado por cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Nada de lo que se conoce vincula, ni siquiera de forma tangencial, al investigado con el presidente del Gobierno.

“Nosotros atajamos la corrupción, no la encubrimos”, ha contestado Sánchez a la presidenta madrileña durante una entrevista en Tele 5. El presidente no ha citado al hermano de Díaz Ayuso, investigado en su momento debido a las elevadas ganancias que consiguió por la importación de mascarillas en lo peor de la pandemia, pero sí se ha detenido en el caso de Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa. Marí, del PP, está acusado por la Fiscalía Anticorrupción de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. Pero su partido no le ha pedido que abandone su puesto. De hecho, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, compartió el domingo mesa con él. "Nosotros hemos actuado de forma rotunda y tajante a las pocas horas de conocerse los hechos en los medios de comunicación", ha señalado el líder socialista.

Este, según Sánchez, es uno de los muchos asuntos que separan al PSOE del PP. En el mismo día que Vox ha registrado una nueva moción de censura, la segunda en esta legislatura, el jefe del Ejecutivo se ha detenido sobre todo en el papel de Feijóo en esta convocatoria, que no tendrá como candidato al líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, sino al economista Ramón Tamames. Esta vez el PP se abstendrá, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior moción, con Pablo Casado como líder de la oposición, en la que los populares votaron en contra.

El cambio en el PP

“Feijóo no se atreve a rechazar la moción de censura de Vox. Se está acercando claramente a Vox”, ha señalado Sánchez. “Lo interesante es el cambio del PP con Feijóo. Es la constatación de que la única manera que tiene de gobernar es en coalición con Vox”, ha añadido el presidente del Gobierno, que también ha restado importancia a las divisiones en el seno del Gobierno de coalición con Unidas Podemos la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y la ayuda militar a Ucrania (“no puede haber equidistancia con el agredido”, ha argumentado) y se ha mostrado escéptico con la mayoría de las encuestas, que sitúan al PP en clara ventaja respecto al PSOE. La “única cosa cierta”, ha dicho sobre el desenlace de las elecciones generales de finales de año, es que “habrá un gobierno de coalición: o uno progresista o uno de la derecha con la ultraderecha”.