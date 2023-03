Las frases más destacadas del alegato de 16 minutos de Laura Borràs en el juicio

16 minutos. Ese es el tiempo que ha durado el turno de última palabra de la presidenta de Junts. Laura Borràs, en el juicio que este miércoles ha quedado visto para sentencia contra ella por presuntamente haber beneficiado a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando era directora de la Institución de les Lletres Catalanes (ILC). Estos son los momentos álgidos de su intervención en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

1. Al igual que hizo en su declaración, volvió a alegar que era víctima de una "persecución política" por formar parte de un "grupo objetivamente identificable" como independentista. "No renunciaré a mi ideología, ni convicciones y a poder vivir en una república catalana", sea "cual sea" la sentencia. "Llegó aquí con una condena que ya he cumplido" tras un "juicio público permanente" y "paralelo".

2- La dirigente independentista criticó la "persistente insistencia" por parte de la fiscalía de acusarla de favorecer al informático y "dar una apariencia de delito donde no hay delito", la existencia de "un juicio de malas intenciones" donde se da "apariencia de delito donde no hay" y ha cuestionado el pacto de los otros dos acusados con la fiscalía, un acto que ha calificado de "éticamente reprobable que ha vulnerado mi derecho de defensa". "Yo he optado por mantener el pacto con la verdad", dijo.

3- "Ha habido intereses por presentarme como una corrupta", afirmó, para después añadir que se le ha querido "perjudicar públicamente y políticamente". Además, afeó a los diputados del Parlament que votaron a favor de su cese como presidenta que, en su opinión, actuaron de forma “grosera” de jueces antes que el tribunal que ahora le juzga.

4- "No he cometido ningún delito", incidió. "Después de tanto injusticia, espero del tribunal una justicia reparadora", sostuvo. “Si quise beneficiar a alguien fue a la ILC. Recorrí de punta a punta la nación con una labor ingente que la comunidad literaria conoce y reconoce". recalcó.

5- La dirigente de JxCat, que considera que en este procedimiento se ha vulnerado su derecho de defensa, negó haber falsificado documentos y se presentó como una persona "íntegra" víctima de "coacciones" y de un "juicio paralelo" que le ha causado un daño y un dolor "innecesarios e irreparables" para perjudicarla". Cualquiera que no esté "contaminado" puede comprobar que ha sido víctima de una "investigación prospectiva" contra su integridad, su trabajo y su reputación, lamentó Borràs, que indició en que sus principios y su honestidad no le permiten cometer delitos.

6-En el largo discurso hizo referencias a Martin Luther King y las escritoras catalanas Mercè Rodoreda y Maria Aurèlia Capmany. Borràs explicó que esta causa judicial está vinculada a sus dos "pasiones", la literatura y a la cultura catalana. Y advirtió de que la petición de pena de la fiscalía para ella es "desmedida" y que hay "mucha gente" que piensa que la sentencia "ya estaba escrita antes del juicio".

7-Durante su turno de última palabra, el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha interrumpido en un par de ocasiones a Borràs al recordarle que no es un derecho ilimitado y que se tenía que ceñir a lo más relevante en su propia defensa.