La jueza investiga sobornos y tráfico de influencias en el Cabildo tinerfeño

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres Farizo, ha decidido abrir una pieza separada del 'caso Mediador' por supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias en el Cabildo de Tenerife; en concreto sobre la gestión de Ángel Luis Pérez Peña, exdirector insular de Deportes. Esta medida se adoptó, sobre todo, a raíz de un mensaje de Whatsapp enviado por Pérez Peña al conseguidor profesional de la trama, Marco Antonio Navarro Tacoronte, así como por las declaraciones realizadas en sede judicial, en las que apunta a la implicación de Pérez Peña y otros cargos públicos de la corporación insular en supuestas adjudicaciones irregulares.

La jueza tuvo en cuenta las manifestaciones hechas por Marco Antonio Navarro Tacoronte el 26 y 27 de enero de 2022; los pantallazos presentados en documentos por su entonces abogado defensor, Plácido Alonso Peña, y las múltiples incongruencias ofrecidas por el propio Ángel Luis Pérez Peña en el órgano judicial. En la investigación también se está analizando los datos almacenados tras la entrega voluntaria de los dos teléfonos móviles de Navarro Tacoronte.

Para la Lorenzo-Cáceres, los hechos pudieran ser constitutivos de delitos cometidos por funcionario público. En principio, se estima que Ángel Luis Pérez, cuando ocupó el cargo de consejero de Deportes del Cabildo de Tenerife pudo supuestamente cometer cohecho y tráfico de influencias. No obstante, la jueza deja la puerta abierta a que, con una posterior investigación, puedan aparecer otras infracciones penales. Pérez Peña permaneció como director insular de Deportes un año y cuatro meses, entre septiembre de 2021 y enero de 2023.

Según plantea la magistrada en el auto de apertura de la pieza separada, de 1 de marzo de 2022, se podría estar ante delitos cometidos con la presunta participación de otros cargos públicos de la corporación tinerfeña o de otras instituciones que pudieran modificar subvenciones o contratos o colaborar para este fin. La investigación trata de dirimir también el número de beneficiados por las adjudicaciones o contratos públicos de la institución.

El fiscal delegado contra la Corrupción en Santa Cruz de Tenerife, Javier Serrano-Jover, preguntó a Navarro Tacoronte sobre el significado de un mensaje que recibió de Ángel Luis Pérez. El texto dice lo siguiente: «procura cargar las pilas que vienen proyectos para el 2022, tengo muy buenas vibraciones, pero ahora toca cerrar 2021». Ante esa cuestión tan concreta, el mediador respondió que se trataba «justo de esas adjudicaciones que querían realizar en favor de personas determinadas».

Al igual que ocurrió con el caso Mediador, Navarro Tacoronte reiteró su voluntad de facilitar los teléfonos móviles para que todas las manifestaciones vertidas en su declaración puedan ser contrastadas de forma documental.

Mecha involuntaria

El mediador profesional relató que actuó de forma «continuada» como intermediario en diversas operaciones que implican a políticos de ámbito insular y nacional. La autoridad judicial también reclamó información a la Agencia Tributaria sobre ocho cuentas bancarias, de cuatro entidades financieras, relacionadas con los gastos de Pérez Peña y el intermediario, así como los movimientos realizados entre ellas.

Pérez Peña, de forma involuntaria, prendió la mecha que permitió destapar la supuesta trama corrupta del caso Mediador. Realizó una serie de gastos, 2.575 euros, por un lado, y 726 por otro, que llamaron la atención de su pareja y que eran supuestamente comprometidos. Pero estas compras de bienes o servicios no las hizo de manera directa, sino que las efectuó a través de Navarro Tacoronte. La defensa ante la ‘crisis doméstica’ que se le abría fue que pudo ser víctima de una estafa. El paso siguiente fue denunciar el hecho ante la Policía Nacional. Pero Navarro Tacoronte demostró con pantallazos de su móvil que los encargos de los pagos fueron hechos por Pérez Peña.

Tras pasar días en los calabozos de la Comisaría de Distrito Sur de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife, Navarro Tacoronte pidió hablar con la Brigada Provincial de Policía Judicial y relató que tenía conocimiento de supuestos casos de corrupción. Ante esa situación, los agentes avisaron al Juzgado y trasladaron al mediador ante la jueza. Cuando Lorenzo-Cáceres pidió los móviles de Navarro para analizar su contenido y verificar lo que decía, su entonces abogado, Plácido Alonso Peña, señaló que no los podía dar, pues tenían información comprometida del Gobierno de Canarias. Y, a partir de ahí, todo se precipitó.

En la denuncia inicial, Pérez Peña aseguró que se trataba de una estafa por un valor total de 2.575 euros. Además de ratificarse en la misma, presentó una nueva denuncia por más cargos, esta vez por otros 726 euros en un comercio de Santa Cruz de Tenerife. Reiteró que los cargos no fueron consentidos por él y que en ese momento no sabía quién hizo tales pagos. Admitió que conocía a Navarro Tacoronte de unas «tres o cuatro veces» y que no se explicaba cómo pudo efectuar los cargos, pues nunca le facilitó sus datos bancarios.

Conversaciones de Whatsapp

Navarro Tacoronte declaró de nuevo y presentó los pantallazos de conversaciones de Whatsapp en las que hablaban ambos e, incluso, donde Pérez Peña le autorizaba los pagos, lo que desmanteló el argumento del entonces director insular de Deportes. Al alto cargo del Cabildo se le abrió una investigación por denuncia falsa.

En la segunda declaración, Navarro Tacoronte aportó datos de numerosas reuniones con Ángel Luis para acreditar ese conocimiento entre ellos. También el mediador aseguró que se le iba a pagar con «desviaciones de presupuestos y con asignaciones a ciertas empresas», pues supuestamente, Pérez Peña, desde su cargo, «podía manipular las partidas de los presupuestos». Navarro ofreció datos precisos de supuestos encuentros que él tuvo con ciertos empresarios (con los que llegó a crear un grupo de Whatsapp) y cargos públicos de la corporación insular.

Ángel Luis Pérez Peña es natural de La Palma. Durante más de dos décadas ejerció como profesor de Educación Física de un centro educativo de Santa Cruz de Tenerife. También trabajó como asesor externo del Ayuntamiento de La Matanza. En dicho municipio de la comarca de Acentejo, también presidió el Club de Baloncesto La Matanza, entre comienzos de 2020 y septiembre de 2021, cuando fue designado director insular de Deportes. También consta que fue organizador de un evento de promoción del Mundial de Baloncesto masculino (FIBA World Cup) de 2014, una de cuyas primeras fases tuvo lugar en Gran Canaria.