Las horas previas al día de la Mujer que se celebra este próximo miércoles prometen mostrar no solo las discrepancias entre la propia izquierda sino el choque frontal en la forma de abordar la igualdad entre la derecha y la izquierda. La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado hoy sin ambages su oposición al anuncio del presidente del Gobierno sobre la nueva ley de representatividad paritaria que se aprobará esta misma semana en vísperas del 8M. Y ha utilizado para expresar este rechazo el choque que existe entre su partido y la Ley trans del Gobierno con total sarcasmo.

"El presidente quiere lavar su imagen ante las mujeres porque no puede estar quedando peor con nosotras y, además, compite en la pancarta del 8 de marzo por ver si es más feminista que su socio de Gobierno. ¿Si lo aplico o no?", se ha preguntado ante la petición expresa de los medios de comunicación que le han pedido una valoración sobre la propuesta que lanzó Pedro Sánchez este sábado en un acto de campaña del PSOE, una ley de paridad que obligará a que haya un 40% mínimo de mujeres en los futuros gobiernos y en los consejos de administración de las grandes empresas.

Ella misma se ha respondido con ironía, no sin antes reivindicar que a su partido en la Comunidad de Madrid no le ha hecho falta que una ley imponga el papel de las mujeres en política: "Presido la comunidad que más años ha estado gobernada por mujeres y hoy somos el motor económico de España y el motor político. Y no nos ha hecho falta hasta ahora nada de esto, pero si ahora es necesario, mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género (incluida en la nueva Ley Trans aprobada por el Congreso de los diputados, que permite a personas transgénero acudir a cambiar el sexo sentido sin necesidad de informes médicos) es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta, y con mi consejero de Justicia, que puede ser mi nueva consejera, y tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio, y a lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños".

Ayuso, que ha realizado estas declaraciones durante una visita a las obras del nuevo instituto de Montecarmelo, donde ha anunciado que los colegios públicos estarán abiertos los días no lectivos durante el curso escolar a partir de 2024, ha apuntado también que respeta la manifestación del 8M, pero ha subrayado que, en su caso, celebra "ser mujer" cada día de su vida "en numerosos eventos" cuando tiene la oportunidad, sobre todo acompañando a las mujeres "en sus problemas reales y habituales todos los días como puede ser la conciliación, la exclusión, el maltrato o la soledad".