ERC ha aseverado este lunes que si no media un cambio en el texto sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí' los republicanos votarán este martes en contra de la admisión a trámite del acuerdo. Y es que, según valoró la portavoz Marta Vilalta, si no hay modificación habrá que entender que el PSOE no ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos y, por tanto, el concepto de 'consentimiento' ha quedado en un segundo lugar. "No seremos cómplices del patriarcado", señaló Vilalta para quien "una una ley de igualdad que se pacte con el PP y/o Vox nunca puede ser una buena ley, sentenció. "'Solo sí es sí' y punto" , resumió Vilalta

Para la portavoz, el feminismo no se "explica, sino que se practica", en alusión a las políticas de Igualdad que lleva aplicando Govern frente a la alianza "sociovergente" que "impide el cambio transformador" y reclamó al PSOE que no vuelva atrás en el tiempo y se mantenga en la defensa del consentimiento Relevo Borràs En todo a lo que hace referencia a la sentencia del juicio a Laura Borràs prefieren nadar y guardar la ropa hasta que se haga pública la sentencia. En cualquier caso, si hay que buscar un nuevo presidente de la Cámara, los republicanos prefieren que este no sea del PSC y sí " de la mayoría independentista. Y es que las relaciones entre republicanos y socialistas han vuelto por donde solían, sobre todo después de que la enmienda del PSC `para finiquitar la prueba piloto que el Govern trataba de incluir en los presupuestos sobre la renta básica universal prosperara el pasado viernes. "Han incumplido el acuerdo de los presupuestos", opinó Vilalta.