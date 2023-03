El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, optó por morderse la lengua y no entró al trapo en relación al regreso a la primera línea que está llevando a cabo Susana Díaz. Espadas despachó el acto público compartido en El Saucejo (Sevilla) por dos exponentes de la actual vertiente crítica socialista, como Susana Díaz y Alfonso Guerra, atribuyéndolo a «cuestiones del día a día político que forman parte de la anécdota de las agendas de trabajo de cada cual y que no podemos convertir en unas noticias carentes de contenido real».

Al ser preguntado por si la vuelta a la arena de los mítines de su antecesora fue iniciativa de ella o si él le pidió que se implicara en la precampaña, Espadas prefirió no entrar en detalles: "Susana Díaz es una expresidenta de la Junta de Andalucía, y además es senadora, tiene el derecho a visitar cada municipio de Andalucía en el que se le invita a acompañar a una candidata o a tomarse un café con unos vecinos". "Sólo faltaría, es una política en ejercicio, es senadora en este caso en Madrid y, por tanto, puede visitar cualquier lugar", agregó el secretario general del PSOE-A.

No obstante, Espadas dijo que "lo sorprendente es que se convierta en noticia" la implicación de la expresidenta andaluza en la precampaña de las elecciones municipales del 28M. "Por ejemplo, Miguel Ángel Heredia es senador, hace muchos kilómetros y trabaja mucho y no veo que sea noticia; o José Luis Ruiz Espejo, compañero en el Parlamento de Andalucía, también se pega unas palizas de muchos kilómetros y no veo que sea noticia", recalcó.

A su juicio, "todo lo que sacamos de quicio, el único interés que tiene es el del morbo mediático y lo que queremos transmitir a los ciudadanos es que estamos en lo suyo y no en lo nuestro". "Para mí, lo importante son los problemas de los ciudadanos, los protagonistas no somos nosotros sino los ciudadanos y los problemas que tienen", dijo.

En relación a las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y a la "deriva radical" del PSOE realizadas estos últimos días por Alfonso Guerra, Espadas se abonó a la diplomacia y sostuvo que las del exvicepresidente del Gobierno con Felipe González son "opiniones personales respetadas" dentro del partido "independientemente de que se compartan o no".

Apoyo a los sanitarios

En una visita anterior al Hospital de Antequera, Espadas reiteró su apoyo a "las movilizaciones de la ciudadanía, pacientes y sanitarios que el próximo 25M salen a la calle en defensa de la sanidad pública". "Moreno Bonilla tiene más recursos pero nuestro sistema sanitario funciona peor porque dedica los fondos a la privada", añadió.

La visita de Espadas a la provincia de Málaga fue concebida como una jornada maratoniana con paradas en cuatro ciudades con más de 20.000 habitantes en las que no gobierna el PSOE, sino el PP: Antequera, Málaga capital, Alhaurín de la Torre y Torremolinos. No obstante, el dirigente socialista le quitó importancia al hecho de que se le resistan a su partido los ayuntamientos de grandes ciudades malagueñas. "Estamos haciendo un gran esfuerzo y muchísimos kilómetros para llegar a todos los rincones de Andalucía, a los grandes y a los pequeños", subrayó tras referirse a las diferentes condiciones sociales y demográficas de cada geografía y lo que esto condiciona una convocatoria electoral como las municipales.

Estrategia electoral

Eso sí, Espadas vinculó la realización de un esfuerzo extra a las poblaciones más grandes a "la paradoja" de que en ellas "se ganan las diputaciones, aunque sean instituciones que luego le prestan servicio a los pueblos menores de 20.000 habitantes".

La recuperación de la Diputación de Málaga es un objetivo complejo en el que también está trabajando el PSOE andaluz, bajo la presión que supone afrontar los comicios con seis de las ocho diputaciones provinciales heredadas de la etapa de Susana Díaz. Todo lo que signifique bajar el 28M de esa media docena de gobiernos provinciales se le cargará al ‘debe’ del nuevo PSOE andaluz liderado por Juan Espadas.