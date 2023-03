La "misión Pegasus" del Parlamento Europeo se va de España con un reproche al Gobierno español, que extiende al resto de los europeos: deben dejar de escudarse en la seguridad nacional y cooperar y dar información para un asunto que amenaza la democracia europea. "No es un caso nacional, es un caso de importancia europea", ha dicho Sophie In‘t Veld (grupo Renew, liberales, de Países Bajos), ponente del futuro informe sobre el caso.

Se sabe poco de quiénes y por qué llevaron a cabo los espionajes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa y el de Interior, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska o a decenas de políticos y líderes independentistas catalanes, entre otros.

"Parece que el uso del spyware en España no se puede atribuir a un solo actor o grupo de personas", se lee en el comunicado conjunto de la misión. "Aunque parece que terceros países, muchos aspectos apuntan a Marrueco, son sospechosos plausiblles"

"Marruecos es un candidato plausible" ha insistido a preguntas de la prensa el jefe de la misión, el "popular" Jeroen Lenaers. "No tenemos ninguna prueba de que fuera un tercer país el que investigó a Sánchez o al resto. Pero hemos hablado estos días de misión con interlocutores que ni siquiera han querido comentar por el temor a la venganza de las autoridades de Marruecos. Eso en sí para mí ya lo hace plausible".

"La misma sospecha está detrás del espionaje al presidente francés, Emmanuel Macron", ha añadido In‘t Veld, que se ha preguntado por qué los países no han avanzado en sus investigaciones. En particular, se ha preguntado por qué no hay siquiera una investigación en el Congreso o el Senado. El Parlamento Europeo trata, dice, de llenar ese vacío, entre otras cosas porque "los miembros del Gobierno son también miembros del Consejo Europeo y toman decisiones que afectan a toda la UE", ha añadido. Viajan a Bruselas, se reúnen con otros políticos europeos y, por ello, el espionaje de sus teléfonos no les afecta sólo a ellos.

El jefe de misión Lenaers, ha quitado hierro al hecho de que ningún miembro del Gobierno les haya recibido, ni el presidente del Gobierno, ni los ministros espiados o el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares. Ha dicho comprender que hoy se estaba produciendo en el Congreso una moción de censura y que ayer fue fiesta local en Madrid. Aprecia el tiempo con el secretario de Estado, Pascual Navarro, que le ha explicado las reformas de leyes que hay en marcha para tratar de evitar que un escándalo similar vuelva a ocurrir. Especial énfasis se ha puesto en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y en el marco legal que gobierna el Centro Nacional de Inteligencia. Lenaers ha valorado que "van en la buena dirección" y espera a ver si salen adelante antes de las elecciones generales.

La delegación europea está formada por nueve eurodiputados de seis grupos políticos europeos. Tres de ellos son españoles: Juan Ignacio Zoido, exministro del PP; Ibán García, del PSOE; y Jorge Buxadé, de Vox.

Tensión con los independentistas

"¿Quién ordenó el espionaje? ¿Para qué? ¿Qué datos se tienen de nuestra vida personal y política? ¿Por qué no se han depurado responsabilidades?" El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ha arrojado todas estas preguntas hoy al Gobierno de Pedro Sánchez. Considera que el Ejecutivo central no ha colaborado con con la comisión de la Eurocámara que ha venido a España estos días para recabar información sobre el presunto espionaje con el sistema Pegasus a políticos catalanes y a miembros del propio Gobierno, entre ellos el presidente y varios ministros. Ni Sánchez ni los ministros de Interior, Exteriores o Defensa han accedido a entrevistarse con los europarlamentarios de varios grupos que forman parte de esta comisión. El líder catalán afea al Ejecutivo que no se haya abierto una comisión en el Congreso y en el Senado y sí en el Parlamento Europeo. "Debe ser el Gobierno español quien dé todas las explicaciones que todavía no ha dado ", ha dicho Aragonés. "Es una muestra más de cómo las instituciones del Estado han desamparado a aquellos ciudadanos que hemos visto cómo se ha vulnerado nuestra intimidad".

El presidente de la Generalitat se ha reunido durante hora y media con los europarlamentarios, la consejera de Exteriores, Meritxell Serret, y al candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall. Han compartido su experiencia "como víctimas" del espionaje. Exigirán responsabilidades para que se dé respuesta "a todas las preguntas", informa Europa Press.

Aragonés ha asegurado ante estos parlamentarios europeos que los últimos cuatro presidentes de Cataluña han sido espiados mediante este sistema de Pegasus, ha vuelto a pedir responsabilidades en el Gobierno central y ha lamentado que el exjefe del Ejecutivo catalán Quim Torra no haya podido participar en esta comisión de investigación.

La consejera de Acción Exterior de Cataluña, Meritxell Serret, ha valorado el encuentro que han mantenido este martes con eurodiputados que investigan el 'caso Pegasus' considerando que esta reunión en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid ha constatado que es un tema que "no está cerrado".

Partidos independentistas unidos

Este martes es el segundo día de vistas en España de los nueve eurodiputados, encabezados por el presidente de la comisión de investigación, Jeroen Lenaers, del Partido Poular europeo. Ya han estado antes en Israel (cuya empresa NSO fabrica el software espía o spyware), Polonia, Grecia, Chipre y Hungría.

La delegación planeaba entrevistarse con representantes del Gobierno, pero finalmente sólo han sido atendidos por el secretario de Estado de la Unión Europea, Pascual Navarro. Además, han visto a diputados miembros de la comisión de Defensa del Congreso, un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo, ONG dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales y periodistas.

La misión parlamentaria estaba formada por nueve eurodiputados, entre ellos cuatro españoles, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido (PP), Ibán García del Blanco (PSOE), y, por parte de ERC, Diana Riba, cuyo teléfono fue espiado según el laboratorio canadiense CitizenLab.

Espionaje de "agentes externos"

Ha habido al menos dos tipos de presunto espionaje utilizando el sistema Pegasus en España, los llamados Moncloagate y Catalangate. En el primer caso, se sabe que el móvil de Pedro Sánchez fue intervenido en dos ocasiones en mayo de 2021 y que se robaron más de 2,6 gigas de información. También se entró en el teléfono de de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al menos una vez, en junio del mismo año, arrebatándole 9 megabites. Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se le extrajeron unos 10 megabites, también en junio de 2021. El Gobierno habló de "agentes externos". El borrador elaborado por la comisión de la Eurocámara apuntaba a la posible implicación de Marruecos en el espionaje al presidente del Gobierno y sus dos ministros.

En cuanto al Catalangate, que está copando la agenda de entrevistas del Parlamento Europeo, según el trabajo de investigación de Citizen Lab, está documentado que Aragonès fue espiado cuando era vicepresidente, en otoño de 2019, durante las protestas por la sentencia del 'procés', y en enero de 2020, durante las negociaciones para la investidura de Sánchez. No fue el único. Habría habido al menos 18 independentistas espiados.

La investigación 'Proyecto Pegasus' -en la que participaron decenas de periodistas con el apoyo de Amnistía Internacional-, se conoció que en la lista de posibles afectados por Pegasus habría cerca de 50.000 números de teléfono, donde se encontraban los de catorce jefes de Estado, entre ellos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; y el rey de Marruecos, Mohamed VI.