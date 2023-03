Pese a que desde el primer momento que se conoció todos los dirigentes del PP salieron en tromba en contra de la reforma de las pensiones pactada por el Gobierno central con la Comisión Europea, fuentes de la dirección conservadora han informado este lunes de que no tienen claro aún si abstenerse o votar 'no'. La duda estriba, señalan esas fuentes, en conocer los números que ha echado el Gobierno y tener información de los cambios que proponen para la sostenibilidad de las pensiones de manera directa, no por los medios de comunicación. El propio Alberto Núñez Feijóo ha criticado la reforma que propone el Ejecutivo en su última visita a Bruselas, donde llegó a valorar, en cambio, la que ha impuesto unilateralmente Emmanuel Macron en Francia y que ha desatado graves enfrentamientos en las calles de todo el país.

El real decreto llega al Congreso de los Diputados esta semana, 14 días después de su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario y de haber alcanzado un acuerdo también con CCOO y UGT en la mesa del diálogo social. La patronal CEOE, en cambio, igual que el PP, han manifestado estar totalmente en contra. La asociación de empresarios dijo que es un “impuestazo al empleo” que lastrará la competitividad del tejido productivo español. Pedro Sánchez tiene asegurado el éxito en la votación, ya que las fuerzas de izquierda han valorado que la reforma no suponga recortes y haya cuadrado las cuentas vía ingresos. Comisión Europea conservadora Feijóo debe decidir qué mensaje manda también a Bruselas, ya que la reforma está hablada estos últimos meses entre el Ejecutivo y la Comisión Europea. Bruselas ha dado luz verde a los cambios, aunque tiene la salvaguarda de que ha obligado al Gobierno español a comprometerse a revisarla en 2025 por primera vez y, después, cada tres años. Si no salen los números, el Ejecutivo que esté tendrá que hacer los ajustes pertinentes. El líder del PP vive una situación de incomodidad, ya que la Comisión Europea es mayoritariamente conservadora y sus dirigentes, incluida la presidenta, Ursula von der Leyen, pertenecen al Partido Popular Europeo. La Moncloa ha vuelto a mostrar su enfado por que Feijóo haya criticado al Ejecutivo ante Bruselas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, le acusó de “falta de patriotismo” e “insolvencia”, alertando de que el PP está así demostrando que su “solución” para el sistema de pensiones pasa por los “recortes” con “clima de confrontación” en la calle, como en Francia.