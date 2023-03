El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia que confirmó su cese como jefe de la Comandancia de Madrid en mayo de 2020 por parte del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. De este modo, se anula la resolución adoptada en su día por la Audiencia Nacional y se confirma la que en primera instancia sí había considerado que su cese había sido nulo.

La resolución, que se dará a conocer en los próximos días, determinará cómo debe motivarse un cese como el suyo y fijará cuál es la "motivación exigible" en estos casos de puestos de libre designación. La Audiencia Nacional había declarado conforme a derecho su cese cuando subordinados suyos investigaban --bajo la dirección de una juez-- la posible relación de la manifestación del 8M de 2020 con el inicio de contagios de coronavirus.

En todo caso, la restitución no será automática, pues el alto tribunal no señala expresamente que el Ministerio del Interior deba hacerlo, señalan fuentes jurídicas.Tras la anulación del cese, el alto oficial solicitó la ejecución de esta primera sentencia y por tanto que se le restituyera en el cargo, algo que no llegó a producirse porque la decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado, cuya posición fue tenida en cuenta por la Audiencia Nacional, que estimó el recurso y dijo que la salida de Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza" fue motivo suficiente. La nueva vuelta que el Supremo da ahora al asunto obligará a reconsiderar la situación de Pérez de los Cobos.