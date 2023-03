"Es una aberración judicial, una aberración democrática". Así se ha pronunciado la presidenta suspendida del Parlament y líder de Junts, Laura Borràs, tras conocer que ha sido condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación por haber fraccionado contratos para favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Lejos de considerar que este tenga que ser el final de su carrera política, Borràs ha dejado claro que su plan pasa por no apartarse de la primera línea: "La sentencia no me impedirá seguir trabajando para el único objetivo por el que entré en política: alcanzar la independencia".

Todos los diputados del grupo parlamentario de Junts han acudido a la comparecencia a las puertas del Parlament en señal de apoyo, además del secretario general del partido, Jordi Turull, y el expresidente de la Generalitat Quim Torra. No están, sin embargo, dirigentes como el alcaldable de Barcelona, Xavier Trias, o los exconsellers del Govern. A las puertas del Parlament se concentran también medio centenar de manifestantes que claman en contra de la sentencia. Como ya pasó durante el juicio en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ningún dirigente ni de ERC ni de CUP ha acudido a la cita. A partir de esta sentencia condenatoria, se abrirá el melón de la sucesión al frente de la presidencia de la institución. Partidos como el PP ya se han apresurado a explicitar que reclamarán a la Junta Electoral que ejecute la sentencia y la despoje del escaño, momento a partir del cual los partidos deberán proceder a escoger su sucesor o sucesora.