El acto de Yolanda Díaz de este domingo dejará dos fotos. La primera, la de una candidata arropada por un amplio espectro de la izquierda; la segunda, la imagen de la bunkerización de un Podemos dispuesto a cumplir su amenaza y que ha pedido a sus cuadros no acudir al polideportivo Magariños (Madrid) a menos que Díaz se avenga a un pacto que está ya descartado. El partido, sin quererlo, ha convertido la cita en una suerte de examen de lealtades que puede exhibir por primera vez de manera clara la falta de cohesión de sus filas.

A 24 horas del acto de Sumar, este sábado Ione Belarra preside un Consejo Ciudadano Estatal-el órgano de dirección del partido-, donde pronunciará el último discurso antes de consumar el desaire a la gallega. Aunque no se prevén grandes sorpresas, algunos cuadros territoriales de Podemos todavía confían un giro de guion y están a la espera de la última palabra de la cúpula para confirmar o no su presencia, en caso de que la organización abra o no la mano en este asunto.

Existe el temor a represalias internas a los dirigentes que decidan acudir, que podrían ser expedientados, y muchos dirigentes han optado por apoyar públicamente a la candidata, aunque sin confirmar a día de hoy su asistencia. Entre quienes sí han confirmado su asistencia al salto electoral de Yolanda Díaz hay numerosos dirigentes que en otro tiempo respondieron con lealtad a las órdenes de Pablo Iglesias. Cuadros que fueron fieles a la dirección y que ahora critican la ofensiva de la cúpula contra la vicepresidenta segunda.

Oficialismo

Es el caso de Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos que ha confirmado su asistencia este domingo. Quien fuera una de las personas más leales a la dirección durante la etapa de Iglesias, dimitió de la ejecutiva del partido hace ahora un año tras sus desavenencias con la estrategia emprendida por Podemos contra la gallega.

La líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en un acto en 2021.

También la vicepresidenta del Congreso, Gloria Elizo, formó parte del núcleo duro del partido y una de sus arquitectas legales, pero lleva años desvinculada de la dirección. Es una de las voces más críticas con la cúpula, a la que ha llegado a poner en cuestión por no tener “capacidad política, moral ni personal” para vetar la asistencia al acto de Sumar.

Un caso paradigmático es el de la eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop, que en su momento fue un fichaje estrella de Iglesias, con quien guardaba una estrecha amistad. Pese a esto, la dirigente ha mostrado abiertamente su respaldo a la vicepresidenta del Gobierno y anunciado que le apoyará este fin de semana en Madrid.

Otro caso llamativo es el del consejero navarro Eduardo Santos, que fue persona de confianza de la dirección en los comienzos del partido. Se alzó como secretario general de Podemos Navarra en 2017, cuando su figura era considerada la opción oficialista. Seis años después, forma parte del Gobierno foral y ha anunciado que estará en Madrid este domingo, al igual que la candidata para las autonómicas y líder de la federación navarra, Begoña Alfaro, que desoirá las directrices de Podemos.

El bastión gallego de Podemos también se ha volcado con la vicepresidenta. Su portavoz en el Congreso, Antón Gómez Reino, formaba parte del núcleo duro de Iglesias e Irene Montero -al igual que la propia Yolanda Díaz-. Actualmente continúa siendo miembro de la ejecutiva de Podemos, y pese a la extrema lealtad que diputado por La Coruña ha guardado siempre hacia Pablo Iglesias durante su etapa como secretario general, la ofensiva abierta por los morados en los últimos meses ha terminado por distanciarle del partido y llevarle tomar posiciones por la próxima candidata a las generales. Junto a él acudirá una amplia delegación de Podemos en Galicia, con su secretario general a la cabeza, Borja San Ramón.

Miembros de la ejecutiva

En el acto de Yolanda habrá una representación de la ejecutiva de Podemos, el llamado Consejo de Coordinación. Además de Gómez Reino, otro de sus miembros es el presidente del grupo parlamentario y portavoz de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, que estará el domingo en Madrid pese a este cargo orgánico.

Lo mismo sucede con Jessica Albiach, miembro de la ejecutiva y al mismo tiempo coordinadora de En Comú Podem, que también se ha volcado con Díaz, en sintonía con el apoyo total de la formación a Sumar. Pese a estar en la ejecutiva de Podemos, ambos dirigentes forman parte del partido de Ada Colau, una de las principales valedoras de Díaz que también acudirá a la cita.

Leales a Iglesias

Y pese a que no forman parte orgánicamente de Podemos, es también llamativa la asistencia de figuras que hasta ahora se han mantenido siempre leales a las tesis de la cúpula morada. Es el caso de Enrique Santiago, secretario general del PCE, una persona de extrema confianza de Iglesias, que le confiaba algunas de las negociaciones y asuntos más delicados.

En cuanto se desataron las primeras tensiones entre el partido y Yolanda Díaz, y viendo la equidistancia del diputado, Santiago fue apartado de la Secretaría de Estado de Agenda 2030, del ministerio de Ione Belarra. Santiago es a día de hoy un importante valedor de la vicepresidenta en su salto político.

Un caso similar es el del fundador de Alianza Verde, el diputado vasco Juantxo López de Uralde, que fue acogido en las listas de Unidas Podemos en 2019. Bajo el paraguas del partido morado, López de Uralde ha ido construyendo su partido, la cercanía de las elecciones le lleva ahora a aproximarse a Díaz, a quien también se ha aproximado Equo, con quien compite por ser referencia verde en Sumar.

Una de las incógnitas será la presencia de dirigentes territoriales, que también han recibido la consigna clara de no asistir a menos que Díaz acepte sus exigencias. La foto final y la representación oficiosa de Podemos a través de dirigentes insurrectos dará buena cuenta del estado de situación del partido morado, donde cada vez más voces -incluso afines a la dirección- alertan del "error" en las formas de plantear la negociación.