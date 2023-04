Lejos de remitir, los incendios forestales que asolan Asturias desde el pasado miércoles fueron ayer a más y alcanzaron a concejos como Siero, Castrillón y Coaña, e incluso llegaron hasta la entrada misma de la ciudad de Oviedo, tras calcinar buena parte del monte Naranco. Asturias sigue en ascuas; por la acción del fuego y por la incertidumbre sobre el futuro. Todas las miradas estaban puestas en el cielo, porque se había anunciado lluvia, pero al cierre de esta edición solo había llegado en forma de chubascos dispersos a la zona más occidental de la región. Para la jornada de hoy se espera más agua, pero sobre todo en el Oriente, donde el fuego está siendo más benévolo que en el Occidente, arrasado por las llamas. El número de desalojados se acerca ya a los 400, la mayoría en la zona occidental, pero también –durante unas horas– varios vecinos de Fitoria, en Oviedo.

Aún así, lo cierto es que en la mañana de este sábado la situación ha tenido una ligera mejoría. Si bien se siguen contabilizando 95 incendios forestales, algunos de los que más preocupaban están estabilizados o controlados. Lo servicios de emergencias han decidido trasladar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navelgas (Tineo) a Almuña (Valdés), cerca del foco de Barcia, uno de los que más preocupan a estas horas. Sin embargo, en el concejo valdesano, el más golpeado en las últimas horas por las llamas, la situación se da por estabilizada y ya se está desmontando el albergue de campaña instalado en el polideportivo municipal para acoger evacuados de los pueblos afectados.

Incendios activos en las últimas 24 horas Últimas 6 horas Entre 6 y 12 horas Entre 12 y 24 horas

En Oviedo, se quedó por la noche un retén de bomberos de vigilancia, pero fuentes municipales dan la situación por controlada. Igualmente, en el límite entre Piloña y Nava las llamas también se han extinguido.

El Gobierno del Principado, vista la magnitud de la catástrofe, solicitará la declaración de zona catastrófica. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ayer visitó el puesto de mando del dispositivo antiincendios, en Navelgas, respondió que habrá declaración «si concurren los requisitos». En todo caso, prometió que el Estado responderá y respaldará «a todos los afectados. Tenemos los medios e instrumentos necesarios para ello», subrayó. De hecho, explicó, el Gobierno central «no se olvida de una emergencia hasta que la fase de recuperación está concluida». Quiso así lanzar un mensaje tranquilizador a los perjudicados, e inmediatamente después una severa advertencia a los posibles incendiarios: « Si hay delito, los responsables responderán ante los tribunales».

Grande-Marlaska indicó que la prioridad es «poner fin a todos estos focos a la mayor brevedad posible, garantizar la integridad física de todos los residentes de las zonas afectadas y tratar de que los daños a nuestro entorno y medio ambiente sean los menores». Aplaudió a todos los participantes en las labores de extinción, al desarrollar el trabajo «con riesgo evidente, sobre todo ayer que se complicó la situación, para evacuar a personas de distintas zonas muy dispersas». Ese trabajo ha posibilitado que no se haya registrado «incidente personal, que es lo importante», apuntó el Ministro.

El primer objetivo es «garantizar la integridad de nuestros ciudadanos, proteger sus bienes y nuestro entorno medioambiental, pero las investigaciones están iniciadas y en caso de delitos provocados sus responsables van a responder ante los tribunales», añadió Grande-Marlaska, quien resaltó que este tipo de desastres son «cada día más comunes como consecuencia del cambio climático». No obstante, admitió que, en este caso ha habido muchos focos distintos que se terminaron uniendo en un único fuego, lo que puede hacer pensar que «alguno» de ellos haya sido intencionado. Aún así pidió cautela. También quiso aclarar el Ministro que los hidroaviones no pudieron actuar ayer por la compleja situación climatológica, que avivó los incendios, haciendo difícil atacarlos. «Aquí tenemos las dotaciones necesarias a nivel nacional y autonómico, medios suficientes y si algunos no han podido actuar por las condiciones climatológicas, es una frustración para todos», concluyó.

El alcalde de Tineo, José Ramón Feito, llegó ayer de Escocia, de un viaje con la red de desarrollo rural, y aunque se mantenía al tanto de los que sucedía en el concejo no pudo evitar emocionarse al pisar Navelgas para recibir al Ministro. «Cuando llegas impresiona ver este desastre natural», aseguró, a la vez que destacó que el incendio es «más grande» que los de 2015. «Se habla de 7.000 hectáreas quemadas, un desastre», lamentó el regidor, que espera, si el incendio fue provocado, que el culpable sea capturado «y pague lo que tenga que pagar».

«Esto no deja de ser un acto terrorista, porque los que han hecho esto no merecen otro nombre», declaró el presidente del Principado, Adrián Barbón, que visitó Luarca, en Valdés, el punto de mayor riesgo de los 117 fuegos que permanecían activos en Asturias al cierre de esta edición. «La prioridad no es tanto la extinción de los incendios sino contenerlos para que no pongan en peligro las vidas de las personas y los pueblos», apuntó Barbón, al tiempo que habló de «una situación de carácter premeditado, por lo que el propósito es identificar a los sospechosos».