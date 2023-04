El elefante en la habitación. El acto de Yolanda Díaz de este domingo 2 de abril para presentar su candidatura de Sumar a las generales ha tenido a Podemos como gran ausente, tras consumar su amenaza de no asistir a menos que la gallega aceptara sus condiciones de firmar una coalición con primarias abiertas. El desplante de los morados ha marcado la cita, con asistentes reivindicando el acercamiento y dirigentes haciendo referencia a esta situación.

"Todo el mundo está invitado, todo el mundo es necesario", ha advertido a su llegado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha hecho referencia implícita al partido de Ione Belarra. "Hoy la mayoría estamos aquí y quien no está aquí hoy seguro que está en la próxima", advirtió, tratando de suavizar las fuertes tensiones. "Este proceso continúa", defendió, "la gente nos pide que estemos juntas y hoy es un día para estar unidas". Junto a Colau acudió una nutrida representación de los comunes, entre los que estaban Jaume Asens, Jessica Albiach y los diputados Joan Mena y Aina Vidal.

También acudió una amplia delegación de Más Madrid, con sus dos candidatas a la cabeza. Rita Maestra, aspirante a la Alcaldía madrileña, señaló que "no es un día para malas caras", mientras Mónica García, principal oposición a Isabel Díaz Ayuso, hizo referencia más clara al plantón de Podemos. "La vida se cuenta con ausencia pero sobre todo con presencias", señaló a su llegada. Junto a ellas acudieron numerosos diputados regionales. La ausencia de los morados también estuvo presente entre el público, con algún asistente luciendo una pancarta donde se podía leer "Yoli +Irene nos necesitamos".

Desde antes de las diez de la mañana, dos horas antes del comienzo del acto, varias decenas de asistentes se agolpaban en las inmediaciones del poliderportivo Magariños en Madrid. La cola iba en aumento y terminó ocupando varias manzanas aledañas, con miles de personas esperando la entrada. El equipo de organización, pertrechados con chalecos rosa fucsia, el color de Sumar, repartían pegatinas de la dirigente gallega, done podía leerse 'Yolanda Díaz presidenta' o 'fashionaria', un apodo acuñado por el periodista Federico Jiménez Losantos y adoptado por su equipo. En el recinto había un aforo de 3.000 personas, y se habilitaron pantallas en el patio del colegio Ramiro de Maetzu, donde se calculaba la asistencia de otro millar de personas.

El polideportivo se llenó de viejas caras conocidas, todos procedentes del primer Podemos, después escindidos o desvinculados de la formación. Un caso paradigmático es Iñigo Errejón, hoy líder de Más Madrid y ex número dos morado, que acudió al acto para arropar a Díaz. Muchos de los cuadros de Más Madrid que asistieron pertenecían también a esta categoría, como los dirigentes Eduardo Fernández Rubiño, Hugo Martínez Abarca, Sara Bienzobas. También el caso del ex líder de Podemos en Murcia y hoy líder de Más Murcia, Óscar Urralburu; el ex líder de Podemos Euskadi, Lander Martínez, o los ex diputados nacionales de Podemos Miguel Vila o Segundo González.

Asistentes de Podemos

Otros siguen perteneciendo formalmente al partido u ocupan cargos públicos. Así, se dejaron ver diputados nacionales de Podemos como Txema Guijarro, Gloria Elizo, la líder de Podemos Navarra Begoña Alfaro, que defendió ser "leal" al partido pese a su asistencia; el consejero navarro Eduardo Santos; el ex secretario general de Podemos Asturias, hoy expulsado de la formación, Daniel Ripa; el portavoz morado en Aragón, Nacho Escartín; o la delegación gallega, con el diputado Antón Gómez Reino y el líder de Galicia En Comú, Borja San Ramón, a la cabeza.

Hoy empieza todo para @sumar y aunque en esta primera parada no haya podido ser estoy segura que habrá otras estaciones para poder encontrarse y seguir juntas transformando este país con valentía. 💜💜 — Irene de Miguel (@Irenirima) 2 de abril de 2023

Algunos líderes territoriales de Podemos han mostrado su apoyo a la candidata, aunque no han asistido a la cita de este domingo para no contravenir las directrices del partido. Es el caso de la líder de la federación extremeña, Irene de Miguel. "Hoy empieza todo para Sumar y aunque en esta primera parada no haya podido ser estoy segura de que habrá otras estaciones para poder encontrarse y seguir juntas transformando este país con valentía", aseguró la dirigente, en un mensaje en Twitter.

La líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, también se pronunció unas pocas horas antes en una entrevista en EITB ratificando a Díaz como candidata de Podemos; algo que en las últimas horas han evitado hacer desde la cúpula. "Es fácil hablar de unidad, pero no construirla. Son muchas fuerzas con intereses distintos, pero no va haber otra. Creo que es lo suyo que vayamos unidas, y que Yolanda Díaz va a ser nuestra candidata para abordar los generales", declaró en la televisión vasca.

Por parte de Izquierda Unida se dio un desembarco de pesos pesados, con Alberto Garzón, Enrique Santiago, secretario general del PCE, el líder de IU Andalucía, Toni Valero, el ex concejal y actual cargo en el Ministerio de Igualdad, Carlos Sánchez Mato, además de numerosos cargos de la ejecutiva federal.