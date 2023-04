El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico sigue sin confirmación oficial de la visita del rey emérito Juan Carlos I, que estaría en Sanxenxo entre el 19 y el 23 de abril, pero ha defendido que está en su "derecho" de viajar a España y a la localidad pontevedresa si lo estima oportuno.

A preguntas de los medios en Sanxenxo, donde ha arropado en un desayuno económico al alcalde y candidato popular el 28M, Telmo Martín, Rueda ha asegurado que "no" puede confirmar la visita. "No tengo ninguna confirmación oficial a día de hoy, yo por lo menos no la tengo", ha dicho, antes de rememorar que en el anterior viaje, un año atrás, si hubo esa confirmación unos días antes.

Dicho esto, ha reiterado que, si finalmente se produce esta visita, será "una buena noticia" para la promoción de Galicia, con independencia, ha dicho, de "otros condicionantes" que no le corresponde evaluar como presidente de los gallegos.

"Los gallegos somos un pueblo acogedor y es bueno desde el punto de vista de la promoción turística", ha esgrimido. "Tiene derecho a venir aquí, puede hacerlo, y desde el punto de vista de la promoción es una buena noticia", ha recalcado.

Más allá, ha asegurado desconocer detalles sobre el dispositivo de seguridad o si habrá alguna recepción en el Real Club Náutico. "Se dice que viene a una regata que organiza el Náutico; pero si no se ha confirmado todavía que va a venir, difícilmente puedo saber eso", ha esgrimido.

Descarta que incida en la campaña electoral

El presidente gallego ha incidido en que tampoco sabe donde se va a alojar el emérito --lo que hace tradicionalmente es quedarse en casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos--. "Primero vamos a ver si viene y luego discutir los detalles", ha trasladado, ante la insistencia de los periodistas.

Finalmente, ha dado por hecho que la visita de Juan Carlos I "no afectaría" desde el punto de vista de la campaña electoral. "Coincide en las fechas que son, pero a estas alturas la gente no decide su voto en función de este tipo de noticias", ha zanjado.