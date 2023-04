Santiago Abascal en Oviedo: “No somos el coche escoba ni la muleta del PP”

Santiago Abascal exige al PP que se defina ante el nuevo ciclo electoral que se avecina. “No somos el coche escoba ni la muleta de nadie”, ha avisado el líder de Vox, que ha reivindicado en el palacio de Congresos de Oviedo el pacto de gobierno en Castilla y León, “aunque vaya poco a poco, a trompicones”, pero ha lamentado los tics de “la derechita, por nuestro rechazo a la reforma fiscal de Ayuso en Madrid” y que los populares estén "a ver si les cae el poder". Abascal ha pedido al PP que se aclare porque el objetivo, ha dicho, “es ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE", al que ha definido como “una plaga para España y una peste para la concordia y la unidad de los españoles”.

Más de 1.500 personas han acudido al primer gran acto político en Asturias del ciclo electoral que se avecina, para escuchar a Santiago Abascal y a las candidatas de Vox a la presidencia del Principado, Carolina López, y al Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta. Abascal, recibido con el “cumpleaños feliz" que celebró ayer, ha empezado con la reivindicación de la importancia de Covadonga en la historia de España. “Asturias es España y lo demás es tierra conquistada; para algunos es una frase hecha, para nosotros es mucho más, aunque algunos se empeñen en negar el hecho histórico”, ha defendido Abascal.

El líder de Vox ha justificado la necesidad de la reciente moción de censura “ante el peor gobierno en la historia de España, aunque algunos medios nacionales la han combatido más que al golpe independentista en Cataluña”. Abascal ha echado en cara al PSOE “la porquería de la memoria histórica, que no es más que la memoria impuesta” y arrancó uno de los mayores aplausos del patio de butacas cuando vinculó esa ley con la actitud “cainita, que inició la Guerra Civil precisamente en Asturias”. Subrayó la diferencia entre “la opinión pública y la publicada, solo basta con leer los comentarios de los lectores en los titulares negativos sobre Vox”, pero sostuvo que “hay un atisbo de esperanza” para ganar en las urnas a “un Gobierno que dedica muchas calles a las mujeres, pero luego no permite que caminen tranquilas por ellas porque beneficia a mil violadores con la ley del si es si”. También reprochó a Pedro Sánchez que “haya ido a arrodillarse a China y no a pedir cuentas por la pandemia” y le responsabilizó del “suicidio energético, cuyas consecuencias Asturias conoce muy bien” por hacer suya y aplicar a rajatabla la agenda 2030.

Abascal mandó varios recados al PP a lo largo de un discurso que se prolongó más de 40 minutos. “Dicen que el Gobierno es muy malo, pero luego se abstienen”, reprochó el líder de Vox, para el que los populares “están a ver si les cae el poder, y mientras critican todo lo que hacemos y siguen las líneas muy rojas que nos pone la izquierda”. Sin citar por el nombre a Alberto Núñez Feijóo, emplazó a los populares a que “se aclaren ya” sobre cuál es su modelo, si el del andaluz Juanma Moreno o recientemente Ayuso, desmarcándose de Vox, “o el Gobierno de Castilla y León que cumple los acuerdos poco a poco, aunque sea trompicones”.

La candidata a la presidencia del Principado, Carolina López, proclamó sus orígenes de “nieta de mineros y agricultores” para reivindicar la exclusión del lobo del LESPRE y achacó a Adrián Barbón que “no ha dado ninguna solución, solo excusas en estos cuatro años”. La cabeza de lista al ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, prometió “la eliminación” del impuesto de plusvalía y la reducción “al máximo que nos permitan del IBI” porque, recalcó, “hemos venido a salvar Oviedo”. El encargado de abrir el acto fue el diputado por Asturias, José María Figaredo, quien se mostró agradecido a una militancia que ya suma 1.000 afiliados en la región: “No permitáis que el socialismo os desmoralice y os hunda como a Asturias”. Durante el acto, que se prolongó mas de hora y media, fueron aplaudidos el expresidente de Vox en Asturias y exportavoz en la Junta General, Ignacio Blanco, y la portavoz en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, que no repetirán en esas candidaturas el 28-M.El himno de España puso fin al acto, que había arrancado con , como ya es habitual, el "Que viva España" de Manolo Escobar y "El novio de la muerte".