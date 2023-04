Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la marca electoral Sumar en las próximas elecciones generales, lo pasó "mal" y se enfadó "muchísimo" cuando Pablo Iglesias, entonces secretario general de Unidas Podemos, la designó a dedo como sucesora. "Fue una falta de respeto, se lo dije a él. Me enfadé muchísimo. No solo le llamé cabrón [como él contó en su libro], hice algo mucho peor", aseguró Díaz en la entrevista de este domingo por la noche en 'Lo de Évole' (La Sexta), espacio dirigido por el periodista Jordi Évole. No precisó más.

La entrevista pivotó, prácticamente todo el tiempo, en torno a su relación con el exsecretario general de Podemos porque del encuentro o no entre ambos partidos dependerá el éxito del espacio a la izquierda del PSOE. Pese a sus desencuentros con Iglesias, la gallega defendió en todo momento que Sumar y Podemos deben llegar a un acuerdo para evitar que gobiernen la derecha y la extrema derecha, y que no quiere tener que elegir, llegados los comicios, entre una papeleta de un partido o de otro. Pero Díaz tampoco ha escondido su decepción con Iglesias.

"Ha habido gente de Podemos que quiso ir al acto de Sumar y no fue", aseguró Díaz, en relación a la presentación de la plataforma que tuvo lugar en Madrid el pasado 2 de abril y a la que dieron plantón Podemos y sus principales dirigentes. La líder de la plataforma niega que el principal escollo con Podemos sea el ir o no a primarias, como dicen los morados. "Todo el mundo en Sumar quiere primarias. Va a haber primarias con participación ciudadana. Se llega a acuerdos cuando se quiere", manifestó.

El principal problema es que Podemos no quiere diluirse en esta nueva marca política. Díaz volvió a insistir que deben ir juntos a las elecciones y que electoralmente no sería lo más recomendable, como demuestran experiencias pasadas. "Si gobierna la derecha o la extrema derecha en este país será un drama. Está en nuestras manos cambiar las cosas, debemos cooperar", defendió. Este sábado en un acto en Zaragoza, también Podemos, pese a todas las disputas y, según Iglesias, los "insultos y desprecios", defendió la unidad con Sumar en las propias elecciones generales, a finales de año.

La vicepresidenta defiende que Sumar es un espacio donde cabe el voto de personas tanto de izquierdas como de derechas, y que en su candidatura también cabrían personalidades como Manuela Carmena, 'Kichi' (el alcalde de Cádiz) o Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía). Los tres han roto con Podemos o Iglesias en algún momento.

Una "disyuntiva enorme"

Díaz manifestó su disgusto con Iglesias, al colocarla en una "disyuntiva enorme". "Fue una falta de respeto a la formación [Unidas Podemos] y a mí", dijo la líder de Sumar. Preguntada por Évole, reconoció no imaginar que Iglesias seguiría teniendo el rol que actualmente tiene en Podemos (pese a estar retirado de la política). "Aunque siempre tuve dudas porque lo conozco", manifestó con una sonrisa. "Hay que dejar volar a la gente, hay que dejar hacer". Díaz insinuó así que Iglesias no deja protagonismo a Ione Belarra, la actual secretaria general de Podemos, o a la Ministra de Igualdad, Irene Montero. "Él sigue ahí, hasta ha anunciado cosas del Consejo de Ministros en algún medio de comunicación". También matizó que, pese a todo, siente hacia Iglesias "muchísimo respeto y cariño".

Évole le preguntó por otras cuestiones, como por su buena sintonía con Pedro Sánchez ("Tengo una relación buenísima con él, es una persona cariñosa y un gran político", aseguró), la guerra de Ucrania ("El pueblo ucraniano tiene derecho a la legítima defensa pero tenemos que invertir esfuerzos por acabar con esta maldita guerra"), las 23 muertes de inmigrantes en la valla de Melilla el año pasado ("Fue intolerable", y dejó ver que el ministro Grande-Marlaska debía haber dimitido) o el Rey emérito ("No me preocupa que vuelva a Sanxenxo, sino que no dé explicaciones a la ciudadanía").

Pero la entrevista todo el rato volvía al líder morado. Díaz quiso llamar al diálogo. "Yo no me enroco en ninguna posición", dijo. También dejó muy claro que, aunque no hubiese finalmente pacto con Podemos, de ninguna manera contempla la posibilidad de ir conjuntamente con el PSOE.

"Yo no insulto a nadie"

Sobre el tuit que publicó hace meses Iglesias, calificando de "miserable" el "ponerse de perfil" cuando insultan a una "compañera" (en relación al silencio, según él, que expresaba Díaz ante los ataques que sufría Montero por la ley del 'solo sí es sí'), la líder de Sumar reconoció que ella también interpretó que esos insultos iban dirigidos a su persona.

"Yo no insulto a nadie y le dije que no comparto esa manera de hacer las cosas. Yo no me puse de perfil, simplemente no radio las cosas que hago. He tardado nueve meses en aprobar la ley del salario mínimo", defiende Díaz, quien cree que "la ciudadanía no quiere ver esto [insultos]". "En la vida pública no puedes hacer estas cosas, da igual que nos voten o no nos voten", criticó.