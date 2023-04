El PP responderá a la nueva ley de vivienda pactada entre el Gobierno de coalición, ERC y Bildu, con un plan alternativo que presentará Alberto Núñez Feijóo este martes. Los populares evitan adelantar detalles, aunque el propio líder nacional aseguró este fin de semana en unos de sus mítines de la precampaña electoral que el problema se resuelve construyendo más vivienda. “Bajaremos los precios de la vivienda construyendo más, no menos”, aseguró.

El portavoz electoral, Borja Sémper, afirmó que lo que el partido propondrá es un pacto nacional por la vivienda, que huya de “las ocurrencias”, basado en “los incentivos” y que estará centrado en las rentas medias y bajas, y en la gente más joven. Aunque insistió en que será Feijóo quien desgrane todas las medidas, sí dejó caer que irá en línea con muchas de las iniciativas tomadas por los gobiernos autonómicos en manos del PP, como el aval del 15% para la compra de la primera vivienda destinada a los jóvenes.

En materia de alquiler, los populares propondrán avalar el coste de las fianzas que piden las inmobiliarias a los inquilinos. "Son materias eficaces y contrastadas", dijo Sémper. La medida del aval del 15% se aplica en gobiernos como Madrid, Murcia y Andalucía.

Sémper aprovechó también para arremeter contra la tardanza de Sánchez para aprobar una nueva ley de vivienda, criticando que “el plan 2018-2021” que lanzó el presidente del Gobierno tras llegar a Moncloa no alumbró ninguna nueva vivienda social. “La realidad es que este Gobierno no ha hecho una sola vivienda social en cinco años. Me parece que la gente está harta de discursos y quieren cosas concretas”, zanjó.