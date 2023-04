Asombro e incredulidad en el PSOE por la entrevista de Yolanda Díaz en La Sexta con Jordi Évole. Lo que parecía que iba a ser un cañonazo contra Pablo Iglesias se ha convertido también en un chorreo de críticas a Pedro Sánchez, a algunas de sus posiciones y a ministros como Fernando Grande-Marlaska. Los socialistas no han entendido ni el sentido de su presencia en el programa para, al final, "no concretar nada", ni que acuse al presidente del Gobierno de tener una forma "masculina" de hacer política y de comportamientos "machistas", una consideración que también hace de Iglesias.

Sus palabras han provocado este lunes varias reacciones del PSOE, sobre todo de ministras. La portavoz del partido, Pilar Alegría, titular también de Educación, negó en rueda de prensa que se le pueda hacer este reproche a Sánchez: "Clara y rotundamente no". Se puede decir mucho sobre él, defendió, pero es el "único término que no utilizaría para definir al presidente". Aunque reconoció que no ha visto la entrevista al completo, porque en el PSOE, dijo, "estamos a otras cosas", insistió en que "no comparto en absoluto esta opinión personal (de machismo)". "La realidad más objetiva es que tenemos el Gobierno más feminista de toda la UE".

Alegría también mostró su rechazo público a la afirmación de Díaz de que si ella es presidenta corregiría el giro de Sánchez en la postura española sobre el Sáhara y su apoyo al plan autonomista marroquí. "Es una posición personal", volvió a decir, "no es la del este partido y de este Gobierno", subrayó, en referencia también a las manifestaciones sobre que Marlaska debería haber dimitido por la tragedia en la valla de Melilla, en la que murieron al menos 23 inmigrantes. "Hay cosas que no pueden pasar, pero además si muere alguien... hay que hacer las cosas bien", sostuvo la vicepresidenta en televisión.

Le recuerdan que el Gobierno son todos

La portavoz del PSOE recordó que el Ejecutivo es un órgano "colegiado", para lo bueno y para lo malo vino a decir. "Aquí no hay personalismos, somos un equipo y somos un Gobierno". Y añadió, en alusión a la salida del ministro del Interior, que "la única persona para nombrar y cesar es el presidenta".

Otros miembros del Ejecutivo se pronunciaron de manera similar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, quien, según comentan en el propio Gabinete, no tiene muy buena relación con Marlaska, aseguró que "cuando uno forma parte de un gobierno, la responsabilidad es solidaria, por tanto no se puede decir que la responsabilidad es de un ministro". Según Robles "no está bien" apuntar a que un compañero tenga que dimitir.

Sobre si Sánchez es machista, la titular de Defensa afirmó que "yo, personalmente desde luego todo lo contrario". "No he visto ninguna actuación machista en el presidente del Gobierno (...) Si ella lo ha visto, que explique cuándo", indicó. En la misma línea la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, comentó que "me sorprende" lo que sugerido Díaz . Creo, apuntó, que "ha demostrado" con "hechos" su feminismo, con el nombramiento de tres vicepresidentas y a "una mayoría de mujeres ministras en carteras importantes". Y, prosiguió, "con esas leyes para equiparar la baja de maternidad y de paternidad, para reducir la brecha de género en el ámbito laboral, parar subir el salario mínimo interprofesional o equipar las pensiones".