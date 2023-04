La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confesado que este jueves es un "día triste", "el más difícil" que ella ha vivido en el Parlamento: su ley estrella va a ser modificada mediante un pacto PSOE-PP y en unos términos que a su juicio supondrán un "grave retroceso" para los derechos de las mujeres. Sin embargo, pese a haberse quedado "en minoría" en esta batalla, ha asegurado que seguirá trabajando para "acelerar" la implementación de todas las medidas de la ley más allá del Código Penal.

En el día en que su socio de Gobierno va a cambiar junto a la derecha la norma principal de Igualdad, Montero ha tomado la palabra en el Congreso de los Diputados para denunciar que el PSOE no haya apostado por una reforma feminista de la ley. Asumida su derrota, la ministra ha defendido que cedió "por encima" de sus posibilidades para llegar a un acuerdo.

La ministra ha estado arropada por Ione Belarra y han asistido a su discurso la vicepresidenta Yolanda Díaz y la autora de la propuesta de reforma del PSOE, la ministra Pilar Llop.

Tras volver a escuchar a los populares exigir su dimisión, la titular de Igualdad ha avanzado que va a seguir trabajando. "Es lo que mejor sabemos hacer las feministas, cuando conquistamos derechos y también cuando retrocedemos, y también cuando nos quedamos en minoría: seguir adelante", ha dicho.

Poner en marcha la ley

A pesar de la reforma penal que saldrá este jueves del Congreso de los Diputados, y que a su juicio es "una vuelta atrás de años" después de lo que costó "poner el consentimiento en el centro", Montero ha vuelto a respaldar la integralidad de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual: prevención, sensibilización, protección, asistencia y reparación.

"Tenemos mucho trabajo por hacer. La ley sólo sí es sí sigue en vigor y aun después de este retroceso en la parte penal, precisamente por ese retroceso, tenemos que ser capaces de acelerar su implementación", ha enfatizado.

Dotar de presupuesto el acceso de las víctimas a la justicia gratuita, especializar y formar a la justicia, construir los centros de crisis 24 horas en todas las provincias españolas son algunas de esas medidas que quiere poner en marcha con rapidez.

"Las víctimas tienen que tener claro que el Estado sigue teniendo responsabilidades con ellas", ha aseverado.

Negociación frustrada

En cuanto a la frustrada negociación con el PSOE para la reforma del Código Penal, Montero ha asegurado que estuvo dispuesta a hacer muchas cesiones, que presentó numerosas propuestas, pero que los socialistas no quisieron aceptar ni siquiera una solución para subir las penas con el argumento de que las elevaba demasiado.

"De esta Cámara tenía que salir una reforma feminista", ha espetado.

De forma velada, ha criticado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por haberse limitado a presentar una única propuesta y no haberse movido de ella. Propuesta que, en sus palabras, tiene como clave "volver al Código Penal anterior bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta".

Montero ha señalado que ese esquema creará víctimas de primera y de segunda, en función de si pueden probar o no la violencia o la intimidación, y constituye un "sistema que basa la credibilidad de las víctimas en las heridas".

La ministra ha apuntado que le preocupan las rebajas de penas, pero ha destacado que la ley del 'sólo sí es sí' ha servido para dirigir una ofensiva contra el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez.

Desde la bancada socialista, la secretaria de Igualdad, Andrea Fernández, ha criticado que los cambios que la norma introdujeron en el Código Penal no han "funcionado adecuadamente" y que "buscar soluciones era una obligación": "Sólo el PSOE se ha sentado a elaborar con rigurosidad una propuesta viable que solvente este problema", ha presumido.

"Entendemos la política como un ejercicio de entendimiento y no de imposición, como un ejercicio de diálogo y no de insulto. (...) No hay humillación en trabajar en beneficio de la mayoría, abordar la igualdad desde la construcción de consensos amplios y sólidos. La pena es que esto sea excepcional y no lo habitual", ha espetado.