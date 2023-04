Pedro Sánchez se escuda en el freno a la migración para transigir con Marruecos

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pasó este miércoles de puntillas sobre algunos de los aspectos centrales que marcan en este momento las nuevas relaciones entre España y Marruecos y apenas dedicó a esta cuestión una parte mínima de las más de seis horas de debate en el Congreso, en el que debía dar cuenta, entre otros asuntos, del resultado de la Reunión de Alto Nivel (RAN) celebrada en Rabat los pasados 2 y 3 de febrero, y de los acuerdos alcanzados con el país vecino. En las escasas referencias que hizo a la nueva hoja de ruta de la diplomacia española en sus relaciones con el reino alauita, el presidente reiteró la importancia estratégica de las mismas y comentó los, a su juicio, “evidentes beneficios tangibles” que se desprenden del memorándum pactado entonces, que luego se concretaron en los 20 acuerdos firmados en la cumbre bilateral de hace algo más de dos meses.

El principal de esos beneficios es el control de la migración desde las costas marroquíes hacia el territorio español, especialmente en Ceuta, Melilla y Canarias, según demostrarían los datos que a ese respecto se están conociendo en los últimos meses. Repitió así varias veces que la llegada de migrantes de manera irregular se ha reducido en los tres primeros meses del año en un 78 % en el caso de las dos ciudades autónomas, y del 63 % en el caso de Canarias en relación al mismo periodo del año anterior. En su primera intervención, Sánchez resaltó la gestión fronteriza como uno de los objetivos centrales de las nuevas relaciones y que eso “requiere de un esfuerzo en la gestión migratoria”, asegurando que los datos en ese sentido “son muy elocuentes por evidentes”.

Contrastó además esta situación con la que se están produciendo en otros países del sur de Europa como Italia y Grecia, donde la migración por vía marítima desde las costas africanas ha crecido en estos meses en un 300 y un 95 %, respectivamente. “Hoy, la ruta atlántica es la única ruta en Europa que decrece, en un contexto de aumento generalizado de aumento de la migración irregular hacia el continente europeo”, afirmó para comparar los datos entre ambas áreas fronterizas con el norte der África y destacar “la importancia de una gestión eficaz” en este ámbito. También resaltó entre las ventajas de la nueva relación con Marruecos la apertura gradual de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla y la cooperación en materia de seguridad, además de las relaciones comerciales que han alcanzado los 12.000 millones en exportaciones en 2022.

Aguas y espacio aéreo

Sánchez se refirió también de pasada a dos de los asuntos de la agenda bilateral con el país vecino que afectan a Canarias, sobre los que le interpelaron varios portavoces, como la delimitación de la mediana frente al Archipiélago, y la cesión del control del espacio aéreo en el Sáhara, ahora centralizado en Gran Canaria, que el Gobierno central ha reconocido estar negociando según una reciente respuesta escrita remitida al senador canario Fernando Clavijo, de CC. Sobre la delimitación de aguas, aseguró que “se está haciendo con respeto al derecho internacional”, plasmado en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, destacando el hecho de que se había logrado reabrir el grupo de trabajo que lleva a cabo esa negociación y tratando de dar la idea de así de que no habrá cesiones a Marruecos sobre la explotación de recursos marinos en esos espacios, algo sobre lo que la portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, le interpeló.

Respecto al control del espacio aéreo sobre el Sáhara, el jefe del Ejecutivo se limitó a señalar que “lo que estamos hablando es de dialogar para mejorar la gestión del mismo”, una respuesta que no despeja en absoluto las dudas que se han planteado en las Islas y en el conjunto del Estado y que no tienen la misma interpretación como desmentido de la que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ofreció al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en conversación telefónica según desveló éste. Pese a que varios portavoces buscaron una mayor aclaración, Sánchez eludió explicaciones complementarias, como tampoco quiso entrar a desmentir la información del medio digital El Confidencial, utilizada por varios grupos parlamentarios, según la cual Sánchez habría cesado a la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, por exigencia del Gobierno de Marruecos.

Ana Oramas: “Como presidente es una vergüenza su claudicación tan cercana a la cobardía ante la provocación constante, la prepotencia y la altanería de nuestros vecinos del Sur”

Sánchez tardó más de media mañana en nombrar el conflicto del Sáhara y su posición avalando las tesis marroquíes de autonomía para la ex colonia española, y lo hizo para responder a las muchas acusaciones de los portavoces de haber “traicionado” y “abandonado” al pueblo saharaui Se enrocó en este sentido en la versión de que en el conjunto de la UE hay once países que mantienen “posiciones muy similares a la española”, no solo Francia o Alemania, sino también gobiernos como los de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Grecia, Rumanía o Hungría. “Estamos hablando de una posición reconocida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, a fin de cuentas, tendrán que ser las partes implicadas en la negociación las que acepten el acuerdo”, resaltó.

Sánchez insistió en que se ha logrado con Marruecos “una relación basada en el respeto mutuo y también en la ausencia de acciones unilaterales y en el cumplimiento sistemático de los acuerdos”, y retó al conjunto de la oposición, en especial al PP, a que “si alguien quisiera aplicar una política alternativa debe explicar a los españoles si es compatible con todo este programa de profundización de una relación que es estratégica”.

Oramas advierte

El líder socialista se mostró especialmente molesto con la “descalificación personal” que consideró contenía la intervención de Oramas, señalando que “más allá de la descalificación y la crítica política que se pueda hacer, descalificar personalmente no es correcto”. La portavoz de CC había señalado que “como presidente es una vergüenza su claudicación tan cercana a la cobardía ante la provocación constante, la prepotencia y la altanería de nuestros vecinos del Sur” tras recordar el llamamiento hace unos días del presidente del Senado de Marruecos, Enaam Mayara, “a los ciudadanos marroquíes que residen en España para participar en política y defender los intereses de su patria para conseguir la liberación de las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla”.

Aunque mencionó la rectificación de Mayra “para no dejarle a los pies de los caballos ni venir a este Congreso hoy con un puñal clavado en la espalda”, consideró que eso “no cambia lo que de verdad piensan las autoridades de ese país”. “Eso es lo que tienen en su hoja de ruta con España. Primero la victoria en el Sáhara y después eso que llaman la ‘desocupación’ de Ceuta y Melilla”, alertando sobre “lo que vendrá después”, en clara referencia a las supuestas ambiciones marroquíes sobre Canarias. Oramas recordó a Sánchez las afirmaciones del ex ministro de Justicia y eurodiputado, Juan Fernández López Aguilar sobre que “de vez en cuando hay que tragarse algún sapo con Marruecos” para espetarle que “lleva camino de tragarse una charca entera llena de batracios”.