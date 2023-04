El líder de ERC, Oriol Junqueras, no da credibilidad al rechazo por parte del Gobierno al acuerdo de claridad por boca, principalmente, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha tachado la propuesta de "trampa electoralista" e insistido que no aceptarán un referéndum de ningún tipo. "Estamos acostumbrados a que digan cosas que no se cumplen", ha espetado durante la inauguración de la caseta de los republicanos en la Feria de Abril de Barcelona. Y es que los republicanos creen que el hecho de que sus votos sean clave en el Congreso hacen que el plan que promueve el 'president' Pere Aragonès pueda cotizar al alza tras las elecciones generales pese a que los socialistas insistan en que no quieren ni oír a hablar de él.

Junqueras ha puesto, como ejemplo de declaraciones que no se cumplen por parte del Gobierno, cuando el presidente Pedro Sánchez aseguró que la Fiscalía "era suya" o que aseguró que el Gobierno no espiaba con Pegasus a dirigentes independentistas. "Hacen declaraciones con voluntad provocativa, pero nosotros no estamos para dejarnos provocar, sino para hacer propuestas", ha espetado el presidente de ERC, que ha acusado al PSOE de "no priorizar siempre la causa de la democracia". Justamente en la inauguración de la feria coincidirán el ministro Bolaños y el 'president' Aragonès, aunque no está prevista ninguna reunión entre ambos ni tampoco con la cúpula de los republicanos. En todo caso, y ante un fin de semana de precampaña en que pasearán por las calles de Barcelona tanto el ministro, como la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Junqueras ha reclamado "menos desembarcos para rascar cuatro votos y más trabajar". De hecho, el líder de los republicanos ha criticado la propuesta de Sánchez para que 50.000 viviendas de la Sareb se incorporen al parque de alquiler asequible. Junqueras ha criticado que lo que pretende es que los ayuntamientos "compren" esos pisos para ponerlos a disposición y ha reclamado al Gobierno que los ceda directamente porque la ciudadanía ya pagó el rescate bancario tras la crisis de 2008. "Lo que es importante no son las urgencias electoralistas de Sánchez, sino las necesidades de la gente", ha espetado. Los republicanos han aprovechado la coincidencia de la Feria de Abril y de la 'diada' de Sant Jordi el domingo para reivindicar la "diversidad y la riqueza" de Cataluña que simbolizan estas dos celebraciones.