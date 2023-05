El próximo 28 de mayo se celebran elecciones autonómicas en 12 de las 17 comunidades autónomas de España, además de elecciones municipales en las 8.135 poblaciones de todo el país. Esta cita con las urnas, doble en algunos casos, será la primera de un 2023 que culminará con la convocatoria de elecciones generales en otoño. Por ello, el veredicto autonómico y municipal del 28-M tendrá gran impacto y relevancia en el tablero político nacional, pero en esta competición de fondo se superpondrán varias batallas territoriales mucho más complejas.

En Baleares, PSOE y PP mantienen una pugna muy ajustada en las autonómicas y la balanza del futuro Ejecutivo quedará en manos de las minorías en un escenario muy fragmentado. La actual presidenta, la socialista Francina Armengol, ha gobernado durante los últimos cuatro años en coalición con Unidas Podemos y Més per Mallorca, una alianza que necesitó del apoyo de otros tres grupos parlamentarios para alcanzar el Gobierno autonómico. De hecho, la actual mayoría de izquierdas se sostiene por un solo escaño, por lo que el papel que jueguen las fuerzas regionalistas puede ser determinante si el PP tiene opciones de forjar un pacto alternativo, aunque para ello tendría que buscar primero a Vox.

En este contexto, las encuestas pronostican un escenario de mayorías muy abiertas en el Parlament de les Illes Balears, que afrontaría una nueva legislatura marcada por la fragmentación. Este es el promedio de la estimación de voto de todos los sondeos publicados sobre las elecciones autonómicas en Baleares.

Por otra parte, el siguiente gráfico recoge la media móvil de los últimos cinco días en los que se hayan publicado encuestas.

Y en el siguiente buscador puedes consultar los resultados de todas las encuestas que se van publicando.

El Parlament de les Illes Balears consta de 59 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en 30 escaños. En 2019, el PSOE ganó las elecciones con 19 parlamentarios; el PP obtuvo 16; Unidas Podemos, 6; Ciudadanos 5; Més per Mallorca 4; Vox 3; El Pi 3; Més per Menorca 2; y Gent per Formentera 1.