Que la campaña electoral madrileña iba a versar sobre la política nacional era una evidencia desde hace tiempo. Que iba a centrarse de esta forma en ETA no lo era tanto. Casi 12 años después de que la banda terrorista anunciara que abandonaba la lucha armada y 14 después de que la última versión de su representante político, Bildu, fuera legalizada por el Tribunal Constitucional, los máximos representantes de la política madrileña, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde y candidato, José Luis Martínez Almeida, agitan la polémica en torno a las listas presentadas por Bildu en varios municipios del País Vasco con el fin de levantar del asiento a quienes pensaban quedarse en su casa. "Vamos a por los votantes del PSOE moderado", reconoce un integrante del equipo popular madrileño.

El independentismo radical vasco y sus representantes políticos se han colado en la fiesta más castiza, madrileña y alejada de sus gustos y costumbres. Parpusas, vestidos de volantes, claveles y caramelos de violeta han llenado este lunes la pradera de San Isidro y los políticos allí presentes se han visto obligados a comentar lo ocurrido estos días atrás y a fijar posición. O en la pradera, donde este 15 de mayo de campaña no ha faltado casi nadie, solo Isabel Díaz Ayuso, o en las puertas del Palacio de Cibeles, donde han acudido los representantes municipales de todos los partidos a la entrega de medallas de la ciudad.

Allí, Díaz Ayuso ha lanzado, por quinto día consecutivo, su mensaje sobre Bildu: hay que buscar "la forma jurídica" adecuada para una "posible ilegalización" porque es una "anomalía democrática" que estén en las instituciones. Más claro ha sido Almeida frente a la ermita del santo, un buen rato después, sobre cómo hacerlo: ha pedido una "reforma legal clara" de la ley de partidos para que "no se pueda llevar en listas a personas con delitos de sangre o personas condenadas por colaborar con banda armada".

"100.000 votos socialistas"

La rotundidad de los mensajes, reconocen en el Partido Popular, tienen un objetivo claro, apuntalar e intentar garantizar que los "cerca de 100.000 votantes" que un día fueron del PSOE y en 2021 votaron a Ayuso lo vuelvan a hacer el próximo 28 de mayo. "Madrid es una región donde se consume mucha información política nacional", explica alguien de la confianza de la candidata popular, que señala que necesitan "movilizar" a los "socialistas desencantados".

Aunque dentro del PP de Madrid hay quien señala que "no es una estrategia prefijada" ni buscada, no ocultan que otra cosa es "aprovechar" las circunstancias. Y en esta ocasión en el PP de Ayuso lo han visto claro desde el principio: el mitin de arranque de campaña de la dirigente popular el pasado jueves en Madrid se centró en buena parte en hablar de la "indignidad" de estos hechos y apeló al espíritu de Ermua y las manos blancas antes de rematar diciendo que "a ETA le conviene este Gobierno", por el de Pedro Sánchez. De eso hace ya seis días.

No es, dicen fuentes del PP, una estrategia para atraer al simpatizante de Vox, que en las encuestas se mantiene más o menos firme de momento, sino al de centro a quien los acuerdos parlamentarios de Pedro Sánchez con Bildu no le convenzan. "Fíjate cómo están los barones", asegura esta misma fuente popular en referencia a los dirigentes socialistas que con más rotundidad o días antes que el presidente del Gobierno han rechazado lo que Bildu ha hecho en esta convocatoria electoral, incluir en sus listas a 44 personas condenadas por tener alguna vinculación con delitos cometidos por ETA.

El trasvase del que hablan en el PP no fue de 100.000 votos, se acercaron más a los 80.000, según el CIS post electoral publicado en junio de 2021 tras las elecciones que llevaron a Ayuso de nuevo a la Presidencia regional. Aquella encuesta apuntaba que del 1.620.213 de votos que recibió el PP, un 9,2% se correspondía a ex votantes del PSOE en las elecciones de 2019. También señalaba aquel CIS que el PP logró movilizar a un porcentaje relevante de personas, casi un 24%, que había optado por la abstención en 2019.

Estrategia "marciana"

A todos ellos se dirigen estos mensajes sobre Bildu. El próximo sábado Ayuso acudirá a Bilbao para un mitin en una ciudad donde cierra la lista y todo apunta a que el discurso no bajará de decibelios. En el PP vasco algunas fuentes señalan que este discurso les viene bien allí, aunque no todos en el partido estaban de acuerdo con esta idea antes de que se conocieran las listas de Bildu. En Madrid, los socialistas ven esta estrategia "marciana".

"Aquí durante un tiempo nos ha afectado todo lo que tuviera que ver con Cataluña, esa sí era una línea que afectaba a nuestro votante y lo desmotivaba, pero la polémica en torno a Bildu, no", sentencia un diputado socialista de la región. "Ese es un discurso que en las generales puede influir, pero ahora que se vota a los alcaldes y en clave autonómica, no. ¿Alguien en Fuenlabrada o Getafe va a votar al PP por esta polémica? Eso es no conocer bien a los madrileños", prosigue. Los socialistas reconocen que hace dos años Ayuso y su equipo supieron "leer" bien a la sociedad madrileña, que estaba intentando salir de una pandemia, pero ahora están convencidos de que la "situación es diferente".

La "repugnancia" de Lobato

Sea o no así, el candidato socialista al gobierno regional de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha sido muy rotundo este lunes desde la pradera de San Isidro: "Al entorno de la antigua ETA, que desapareció hace doce años, le queda todavía mucho de pedir disculpas y reconocer el daño que hicieron a la sociedad española y a la sociedad vasca. Me genera repugnancia que haya antiguos terroristas en las listas de Bildu, completa repugnancia".

Pero antes, quiso devolver el foco al PP e intentar poner en evidencia sus contradicciones al recordar que el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, a quien tienen estos días "escondido", dice, "sí que pactó la investidura con Bildu". Se refería así a la época en la que Maroto fue alcalde de Vitoria, entre 2011 y 2015, años en los que ETA había anunciado ya que dejaba las armas y parte del PP vasco alegaba por empezar un camino para la normalización de las relaciones con Bildu, siendo el primer paso hablar con esta formación para los asuntos de gestión municipal, que es lo que ocurrió en ocasiones muy puntuales en aquellos años en Vitoria.

Más Madrid: "es éticamente rechazable"

Desde Más Madrid, el rechazo a las candidaturas de Bildu se ha censurado también desde el principio, aun defendiendo la legalidad de las mismas. "Algo que es legal es éticamente rechazable", ha zanjado Rita Maestre antes de la entrega de medallas por San Isidro. Pero ha querido también dejar claro que no quieren compartir ni entrar en la estrategia de polarización del PP para movilizar el voto: "Me parece que las elecciones que se están jugando aquí son las municipales de Madrid, hay muchas cosas de las que hablar. Quien quiera desviar la atención hacia otras cuestiones será que tiene muy poco que ofrecer a los madrileños y madrileñas".

Ni el agua bendecida y curativa de la ermita de San Isidro ha servido este 15 de mayo para calmar los ánimos de una campaña electoral a la que aún le quedan más de diez días.