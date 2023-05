Marga Prohens, candidata del PP en Baleares, quedó como indefinida en el Ayuntamiento de Palma por un contrato en fraude de ley

La candidata del PP a la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, que opta a cuatro puestos de trabajo fijo en el Ayuntamiento de Palma, uno más de los que anunció Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, en su edición del martes, aunque de uno de ellos ya ha sido excluida, empezó a trabajar en el Consistorio en el año 2005.

Su relación laboral con Cort se inicia el 20 de julio de ese mismo año, fecha en la que es dada de alta en el antiguo Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF), precursor de la actual PalmaActiva.

Ocupó en un primer momento un puesto de trabajo adjudicado a dedo, al igual que los demás empleados de este organismo municipal, siendo alcaldesa de la ciudad la también popular Catalina Cirer y presidente del IMFOF el concejal del PP en Cort y también empleado de este organismo, Sebastià Sansó, considerado como un miembro "rodriguista" dentro del equipo de gobierno de Cirer, por su estrecha relación con el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez.

Poco después, el 31 de marzo de 2006, este mismo organismo formalizó con Marga Prohens un nuevo contrato, esta vez como técnica de grado medio ligada a una obra y servicio determinada.

Finalizado el programa por el cual fue contratada, no se le rescindió la relación laboral como era obligatorio, por lo que, con posterioridad, se le tuvo que hacer un contrato indefinido por fraude de ley, lo que le permitió continuar hasta el año 2011, siendo alcaldesa la socialista Aina Calvo.

En aquellos momentos este procedimiento era bastante habitual tanto en este organismo municipal como en otros, siendo una fórmula bastante conocida, aunque poco denunciada, de "colar" enchufados a la administración.

Se desconoce si se le hizo un tercer contrato, aunque se sabe que desde el 16 de junio de 2011, coincidiendo con su elección como diputada del PP al Parlament balear, goza de una excedencia forzosa de este organismo municipal por ocupar cargo público, por lo que en cualquier momento podría solicitar, al margen del proceso de estabilización, su reingreso, con fecha de antigüedad que data del 20 de julio de 2005. También alega su situación de excedencia forzosa como personal laboral de PalmaActiva cuando en 2019 se convierte en diputada del Congreso, según consta en el Registro de Intereses y Actividades de la cámara, señalando en la justificación el acuerdo plenario de Cort del 21 de julio de 2020, con José Hila como alcalde.

Se da la circunstancia de que en el caso de que Marga Prohens finalmente no se haga con ninguna de las plazas por las que se presenta, tendrá derecho a ser indemnizada. En caso de que sea aceptada en alguna de ellas, se le hará un contrato como personal laboral indefinido con la condición de fijo, aunque en ningún caso, ni ella ni las demás personas acogidas a este proceso de regularización, tendrán la condición de funcionarios.

No obstante, con posterioridad, al igual que los demás empleados de este instituto municipal y otros organismos podrá participar si lo desea en la convocatoria del concurso oposición que se prevé convocar, en el que, en principio, podrá acceder también cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos, aunque en desigualdad de condiciones que los empleados fijos, que en la fase de concurso dispondrán de una mayor puntuación.

En cualquier caso, las condiciones y las bases de este concurso oposición deberán ser definidas y aprobadas también por el próximo consistorio que salga de las urnas el próximo 28 de mayo.

El proceso de estabilización, obligado por sentencias de los tribunales de justicia europeos, debe estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2024.

La adjudicación de las plazas a las que opta Prohens las resolverá el próximo consistorio

El proceso de estabilización de puestos de trabajo en el que está inmerso PalmaActiva y en el que se presenta Marga Prohens no se resolverá hasta después de las elecciones.

En estos momentos el proceso puesto en marcha en este organismo municipal para sus 74 empleados que ahora tienen un contrato laboral fijo indefinido, está pendiente de baremación por parte de una comisión creada al efecto, que propondrá la adjudicación de los distintos puestos de trabajo, un proceso que, dada su complejidad, no podrá estar finalizado antes de las elecciones, según las distintas fuentes consultadas por este periódico, por lo que ya será la junta rectora de este organismo municipal que nombre el próximo Consistorio quien apruebe la propuesta, que después deberá ser ratificada por la junta de gobierno local que se forme después de los comicios.

Prohens se presenta a ocupar hasta cuatro puestos de trabajo fijos en el concurso de méritos convocado por PalmaActiva, aunque en uno de ellos, en concreto, el de técnico de comunicación e imagen corporativa, ya ha sido rechazada por no disponer de la titulación adecuada. Su titulación como licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona no se encuentra entre las que se solicitan en los requisitos.

En cambio, ha sido aceptada para que participe en el concurso de méritos convocado para ocupar a una de las siete plazas de técnico de gestión en formación, ocupación y autoocupación; una de las dos plazas de personal de gestión administrativa y a otra de auxiliar de gestión administrativa. Tanto Prohens como los demás candidatos se pueden presentar a distintas plazas cuyos requisitos se han plasmado antes de iniciar el proceso en la denominada Relación de Puestos de Trabajo, que ha sido negociada y consensuada con los representantes de los trabajadores.