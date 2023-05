El fundador de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha advertido este sábado en Mallorca de que "en Madrid se está articulando un golpe de Estado" por parte de la derecha madrileña que "también es mediática, judicial y económica". Para evitarlo, ha pedido el voto para la formación morada en las elecciones autonómicas del 28 de mayo en un acto celebrado en la sede de CCOO en Palma con los candidatos de la formación morada en las islas.

"No nos podéis dejar solos", ha introducido el fundador de Podemos. "Madrid no es España. Es muy importante que el día 28 el voto a Podemos sea una manera de decir a esos golpistas de Madrid que España no es como Ana Rosa, Pablo Motos, los mafiosos del Partido Popular, Tomás Díaz Ayuso el comisionista o Isabel Díaz Ayuso la corrupta. España es diversa, plural, se habla diferentes lenguas y tiene diferentes instituciones", ha afirmado entre los aplausos de los doscientos asistentes que han llenado el auditorio de CCOO.

"La derecha madrileña está dispuesta a dar los golpes de Estado que sean necesarios, a utilizar los medios de comunicación para mentir y a utilizar a los jueces para practicar el 'lawfare', a ilegalizar partidos políticos y lo que haga falta para mantener su cortijo. El día 28 el voto a Podemos es un mensaje para decir a la derecha madrileña que no van a imponernos al resto lo que ellos son", ha destacado Iglesias, que ha compartido escenario con la candidata de Podemos al Govern, Antònia Jover; el candidato al Consell de Mallorca, Iván Sevillano; la cabeza de lista al Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz; y el coordinador general de EU en Balears, Juanjo Martínez.

Su discurso ha incluido duras críticas a desokupa, empresa que desaloja pisos presuntamente okupados por la fuerza. "Estamos volviendo a una época en la que bandas de escuadristas de ultraderecha empiezan por los pobres y terminarán con los sindicatos. ¿Pensáis que no están planificando enviar a estos matones que toman drogas para que les crezcan los músculos a machacar a los sindicalistas cuando hagan una huelga? ¿Se creen que no tenemos memoria de lo que ocurrió en Europa en los años 20 y 30? Cuando se normalizan los escuadristas nazis, se normaliza que quieran destruir a todas las organizaciones de los movimientos sociales", ha advertido el exvicepresidente del Gobierno.

"¿Quién responde a los medios de comunicación delincuentes que han promocionado a esos escuadristas nazis de desokupa haciéndoles propaganda durante horas de televisión en 'prime time'? Podemos, diciendo que hará una ley para que estos delincuentes nazis acaben en la cárcel, que es donde tienen que estar", ha subrayado Iglesias, que ha anunciado una exclusiva en la televisión que ha creado, canal Red: "El lunes nos vendrán a contar cuántas propiedades inmobiliarias tiene Ana Rosa Quintana, solo en Madrid".