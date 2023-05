La federación vasca de Podemos se desmarca de su cúpula y se entrega a Yolanda Díaz a tres días de las elecciones del 28 de mayo. La líder de Sumar ha acudido este miércoles por la mañana a Donosti para arropar a los candidatos vascos del partido, que se han cubierto de alabanzas a la gallega y han apoyado sin ambages su proyecto político. Una postura que contrasta con la frialdad hacia Díaz por parte de la dirección estatal, que ha evitado respaldar la plataforma, vinculando su apoyo al papel que ocupen finalmente en las futuras negociaciones con la vicepresidenta segunda.

En el mitin de este viernes, la líder de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha deshecho en elogios hacia Díaz. "Queridísima Yolanda, compañera, amiga, referente, sólo tengo palabras de cariño...", ha dicho, en una exhibición pública de sintonía y agradeciendo que "siempre ha estado muy cerca de los vascos, ahora está apoyando a nuestros candidatos y espero que con su empuje el próximo 28 de mayo llenemos las urnas de papeletas", ha continuado. "Te queremos mucho", ha continuado, antes de fundirse en un abrazo con la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La dirigente ha sacado pecho de la candidatura vasca, que aúna a Podemos, IU, Verdes Equo y Alianza Verde, y lo ha expuesto como ejemplo del futuro proyecto de entendimiento a nivel nacional. "Este espacio político, y hablo como secretaria general de Podemos Euskadi, viene con los deberes hechos. La gente en Euskadi nos pedía unidad, que caminásemos juntas y hemos cumplido". En este punto, Garrido ha lanzado un claro guiño a Díaz, en toda una declaración de intenciones: "Vamos todas juntas con una única papeleta, la papeleta de la izquierda vasca, la izquierda vasca transformadora que quiere sumar".

La diputada vasca ha dicho sentirse "muy orgullosa" de su proyecto político por tener "mirada amplia". "Somos un espacio plural, porque nos gusta tener diferentes sensibilidades y diferentes voces, y la diversidad en nuestro espacio es un valor", ha comenzado, en unas consideraciones que bien podrían aplicarse al proyecto nacional de Díaz.

También ha destacado la importancia de tener "mirada larga". "A las feministas no nos gusta esto de los faros cortos", ha apuntado, en una reflexión similar a la que viene haciendo Díaz en los últimos meses. "No pensamos solo en clave electoral, sino en clave de país. Pensamos en un proyecto alternativo, somos la alternativa a un país que no nos gusta". "¡Este es nuestro espacio y acabamos de empezar!", proclamaba Garrido.

Críticas a Bildu

No es la única diferencia que ha mostrado Podemos Euskadi respecto a la línea estatal de Podemos, donde se esfuerzan por evitar cualquier crítica a Bildu. A diferencia de esta tesis, la candidata morada a la Alcaldía de Donosti, Arantza González, ha afeado el rechazo de los aberzales a la reforma laboral. "Estamos esperando a que Eh Bildu explique por qué votó en contra", ha criticado, antes de alabar también a la líder de Sumar. "Gracias por estar ahí firme frente a los poderosos", ha comenzado. "No vas a estar nunca sola en este camino, porque vamos a sumar contigo, porque nos vas a tener a tu lado".

Yolanda Díaz ha continuado y endurecido las críticas a Yolanda Díaz durante su intervención, en la que ha equiparado a PNV y Bildu por votar ambos en contra del nuevo marco laboral. "No hacen política útil aquellos que en Euskadi por la derecha o izquierda se llamen PNV o Bildu hayan votado en contra de la reforma laboral", ha comenzado. "No es defendible. Se va a la política a trabajar de otra manera".

En su intervención, la gallega ha agradecido sus palabras a Pilar Garrido, por quien ha dicho sentirse "muy acompañada" y a quien ha alabado por ser "la diputada que ha trabajado y negociado la ley de vivienda que hoy tenemos en nuestro país". "Quiero darle las gracias. Ha sido ella y su equipo. Ha estado casi dos años defendiendo nuestros derechos", ha continuado, sin hacer mención a la ministra de Derechos, Ione Belarra.

Sintonía en Navarra

La situación es ligeramente comparable a la que vivió la semana pasada en Navarra, junto a la líder de la federación morada y candidata de Contigo Navarra, Begoña Alfaro, que ya ha mostrado su sintonía con la líder de Sumar. En su intervención, la candidata de Contigo Navarra dio algunas claves del proyecto político de Díaz, desmarcándose también de la cúpula de Podemos, que se ha resistido a brindarle su apoyo. Así, defendió que la candidatura foral representa "la unidad que es solo el principio de un grandísimo proyecto concebido para el medio y largo plazo, en el que falta por entrar mucha gente que ha quedado hastiada de la política".

Díaz también alabó la coalición liderada por Alfaro y quiso dejar clara su satisfacción por la candidatura 'Contigo Navarra' por saber "caminar juntas" al aglutinar a distintas sensibilidades de la izquierda. La líder de Sumar aseguró que aprender de esta experiencia es "imprescindible" para el despliegue de su proyecto político para ganar un país movilizar con "alegría", "esperanza" y teniendo claro que España es "diversa".