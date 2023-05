25·05·2023 22:30

Abascal invita a Feijóo y a Sánchez a presentarse "juntos" al coincidir en "lo esencial"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prefiera pactar con los socialistas que con su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas, y le ha invitado a presentarse "junto" con el PSOE de Pedro Sánchez, ya que están de acuerdo "en lo esencial".

En un acto electoral celebrado en Sevilla de apoyo a la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Cristina Peláez, Abascal ha arremetido contra el PSOE, principalmente por las denuncias de compra de votos, pero ha lamentado también la actitud de Núñez-Feijóo, al que le ha preguntado si no es consciente de que lo que necesita no es pactar con el PSOE sino que tenga "una oposición larguísima". Ha lamentado que Feijóo "renuncie" a que gobierne la lista que no sea la más votada, y ha preguntado al líder del PP si eso significa, por ejemplo, que renuncia a que el candidato popular, José Luis Sanz, pueda gobernar si no gana y pero pueda sumar con la candidatura de Vox.