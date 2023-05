Revuelo en la residencia de un municipio de Zamora ante la denuncia de fraude electoral: "¿He hecho algo malo?"

"¿Qué pasa, he hecho algo malo?". Uno de los ancianos reaccionó espontáneamente no sin cierto susto en el cuerpo La irrupción de una decena de agentes de la Guardia Civil en la residencia de ancianos de Moraleja de Sayago ha trastocado de lleno la tranquilidad de sus 70 moradores, que asistían atónitos a la entrada de los uniformados en el centro y una nube de medios de comunicación. "Es que los ves y te alarman" apuntaba una anciana.

La denuncia de presunto fraude electoral en el voto por correo, presentada a las 12.42 horas del pasado martes por el candidato del PSOE en Moraleja del Vino, Samuel Mayor, en el cuartel de Bermillo de Sayago, contra el actual alcalde y candidato de Zamora Sí, Ángel Villamor, activó una investigación y la toma de declaración a 25 residentes, los que formalizaron el voto por correo ahora cuestionado.

Apenas unas horas después, la Guardia Civil requería a la dirección de la Residencia de la Tercera Edad el listado de personas que habían votado por correo. Y esta mañana, hacia las 12 de la mañana, desembarcaban en el centro social de Moraleja de Sayago agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil para tomar declaración.

Todo se ha desarrollado con la máxima celeridad ante la inminencia de la jornada electoral, el próximo domingo. "Hay que actuar con rapidez, pero con seriedad y seguridad" apuntaba el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.

"He ido a abrir la puerta para que salieran unos familiares y me he encontrado con ocho o diez guardias civiles" describía una trabajadora ante el revuelo generado.

Las diligencias abiertas tratan de confirmar si cada declarante había votado por correo y si lo había hecho por su propia voluntad o alguien había intervenido en el proceso. Desde la dirección del centro se precisaba a este diario que "el proceso se ha hecho legalmente y con el consentimiento de todos los familiares de los residentes que han emitido el voto por correo".

La denuncia del PSOE indica expresamente que "por parte de la dirección de la Fundación la Paz (Residencia de la Tercera Edad de Moraleja de Sayago) han solicitado el voto por correo de unas 50 personas internas, la mayoría muy mayores y con enfermedades como un deterioro cognitivo tal que les haría incapaces de decidir el partido político al que votar".

Apunta el PSOE al responsable del centro y presidente de la Fundación La Paz, que es el propio alcalde de Moraleja de Sayago, además de su hija, también trabajadora, y a la directora que "pudieran estar utilizando los votos de los residentes para beneficio" del candidato de Zamora Sí. La propia directora fue citada a declarar ayer por la tarde en la Comandancia de Zamora la tarde del jueves.

Lo normal es que los residentes me voten a mi porque me conocen, estoy todo el día por la residencia

Tras negar los hechos, Ángel Villamor relaciona la denuncia con "una venganza personal. Desde que me fui del PSOE llevo diez denuncias por lo penal. Con el trabajo que tienen que hacer y que se ocupen de esto…". El actual candidato de Zamora Sí asegura haber estado "completamente al margen" del voto por correo de los residentes.

Dada la cercanía con los ancianos y el trabajo en el centro, "entiendo que lo normal es que me voten a mi porque me paso muchas horas allí. Soy ganadero y una vez que atiendo las vacas me voy a la residencia, igual vuelvo cuatro o cinco veces al día. No tiene nada de particular que me voten, y eso no quiere decir que yo haya manipulado nada" apuntaba Ángel Villamor a este diario.

"Todo el mundo conoce a Ángel, los demás no pisan por aquí" incidía el actual alcalde en referencia al candidato socialista.

Me fui del PSOE y no me lo perdonan

"La denuncia está llena de mentiras, empezando por el número de personas que han votado por correo, dice que son 50 cuando es la mitad, 25. Y así todo". Villamor respondía con otra denuncia por calumnias ante las acusaciones vertidas sobre su persona por el PSOE mientras su partido actual apelaba a la presunción de inocencia del candidato en el municipio de Moraleja de Sayago.

Villamor especifica en la denuncia que "las papeletas y los sobres (para emitir el voto por correo) fueron entregados por el cartero a sus destinatarios mediante la presentación del DNI. Seguidamente los votos de los mayores fueron entregados en Correos por la directora de la residencia" consta en la denuncia de Villamor.

"Tras la investigación, Zamora Sí será firme y tajante en defensa del proceso democrático y actuará siempre con rigor ante conductas fraudulentas".

"Puede salir lo que salga, pero tengo total tranquilidad porque lo único que estoy haciendo es trabajar por este proyecto" insiste el Villamor, para retornar a la misma conclusión. "Me fui del PSOE y no me lo perdonan".