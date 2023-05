Yolanda Díaz toma las riendas del espacio a la izquierda del PSOE después del adelanto electoral decretado este lunes por Pedro Sánchez. La todavía vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra en funciones ha iniciado este mismo lunes conversaciones con Podemos y el resto de partidos progresistas para anunciarles su intención de llegar a acuerdos para su candidatura a las generales del 23 de julio bajo la marca Sumar. Unos contactos que se han producido inmediatamente después de anunciarse el adelanto y en los que ha aprovechado para llamar al entendimiento. La dirigente da así comienzo a unas negociaciones exprés que deberán culminar con acuerdo el próximo viernes 9 de junio como tarde.

La debacle electoral de Podemos, que pierde todo su poder territorial, y la caída de los principales referentes de Yolanda Díaz allanan un acuerdo que hasta este domingo parecía cada vez más lejano. El nuevo escenario ha llevado a Díaz a comunicarse con todas las fuerzas que aspira a unir en su candidatura. Izquierda Unida, PCE, los Comuns, Compromís, Más País o Más Madrid son algunas de las formaciones en las que Díaz se ha apoyado en los últimos meses, durante la construcción de su candidatura. Una amalgama de formaciones que han apoyado sus pasos, a diferencia de Podemos, que ha condicionado cualquier respaldo a tener un protagonismo claro dentro de esa candidatura. La duda ahora es hasta qué punto están dispuestos a ceder unos y otros para ir unidos al 23J.

Las turbulencias entre los morados y la ministra de Trabajo han estado en máximos desde noviembre, cuando el partido rescató a Pablo Iglesias en su Universidad de Otoño para abrir fuego contra Yolanda Díaz. "¿Quién piensa que le puede ir bien a una candidatura para las generales si a Podemos le va mal en las autonómicas?", receló el dirigente, que advirtió: "Ay de quien se atreva a faltarle el respeto a Podemos". Seis meses después se ha confirmado el fracaso electoral de los morados y el adelanto electoral obliga a unas negociaciones exprés para sellar eventuales candidaturas.

Sin primarias

Los nuevos plazos que establece la Ley Electoral allanan el proceso para esta alianza. En los diez días siguientes a la convocatoria electoral que se publicará este martes, deberán registrarse las coaliciones que se presenten a las urnas, de manera que el próximo viernes 9 de junio se certificará el acuerdo o fracaso de las negociaciones. Sin embargo, las listas electorales pueden presentarse hasta el 19 de junio, dejando más margen para la confección de candidaturas.

Este calendario estrecha el margen de Podemos para imponer su principal condición: la celebración de primarias abiertas. Esta exigencia implicaría más control de los morados en la configuración de las listas, un extremo que Díaz no estaba dispuesta a aceptar. El desencuentro llevó a un choque de trenes entre Díaz y el partido el 2 de abril en Magariños, donde la gallega anunció su candidatura a las generales sin el apoyo de Podemos.

Ahora, algunas voces próximas a Sumar aseguran ya que celebrar unas primarias es "inasumible" por la premura de los plazos; una circunstancia que evitará la discusión interna entre la organización y Díaz en torno a los pormenores de esas primarias que, de celebrarse, también alentarían la pugna interna, que lleva tres semanas en pause por la campaña electoral.

Nada más conocerse el adelanto, Yolanda Díaz ya hizo una declaración de intenciones. "El mensaje recibido anoche fue muy claro: hay que hacer las cosas de otra manera. Sin distracciones", defendió este lunes la líder de Sumar en un mensaje en Twitter. En ese momento se reunía la ejecutiva de Podemos en su sede y estaba prevista una rueda de prensa de sus portavoces. Pero finalmente fue Ione Belarra quien salió a hacer declaraciones sin preguntas para certificar que "estamos trabajando por la unidad", sin ofrecer más explicaciones.

IU y Comuns, volcados

Desde Izquierda Unida ya han apostado sin ambages por el acuerdo con Yolanda Díaz. Su coordinador, Alberto Garzón, lanzaba un guiño a Sumar y aseguraba ponerse "manos a la obra para presentar una propuesta de país que nos permita frenar la ola reaccionaria", en un mensaje en Twitter. Más claro se mostraba el miembro de la dirección Carlos Sánchez Mato: "Es imprescindible que nuestras fuerzas se pongan de acuerdo con Yolanda Díaz y salgamos a esas elecciones a ganarlas", defendió este lunes, advirtiendo de que era una "decisión" de la dirección federal de Izquierda Unida. "Desde Izquierda Unida salimos desde ya a trabajar por un acuerdo que tiene que ser inmediato", remachaba, en declaraciones a Canal Red, la "televisión militante" de Pablo Iglesias.

Preguntado por la propuesta de primarias que Podemos planteó o si habría "acuerdos de despacho", Mato defendió que las primarias quedan ahora fuera del debate. "No hay tiempo para disputas internas", dijo descartando la celebración de estas primarias. "Ahora claro que toca un acuerdo de despacho, no pasa absolutamente nada. Desde luego desde el respeto a todas las organizaciones políticas". "No hay tiempo para otra cosa que para redactar el acuerdo".

La organización de Izquierda Unida se ha volcado en ofrecer su estructura de partido a Díaz. Su coordinador andaluz, Toni Valero, la ofreció públicamente este lunes. "Ponemos a disposición del espacio los más de 800 concejales, las 57 mayorías y cientos de grupos municipales de IU Andalucía. Vamos a trabajar para ganar las elecciones y que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de España", defendió, en un mensaje en las redes sociales.

En este sentido se expresaron también los máximos dirigentes de Catalunya en Comú, el partido de Ada Colau. Su portavoz en el Parlament, Jessica Albiach, también expresó su intención de hacer a Díaz "presidenta". Jaume Asens, portavoz de los Comuns en el Congreso, también dio un paso al frente por la líder de Sumar: "Nosotros asumimos el reto y no tenemos miedo. Vamos a por todas. Por cuatro años de avances más", expresó.