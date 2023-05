El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha explicado este martes que el partido 'naranja' aún no ha tomado una decisión respecto a si concurrir o no a las elecciones generales de julio, después de que hayan aparecido informaciones que aseguran que finalmente no participará en la cita electoral.

"No hay ninguna decisión tomada", ha aclarado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, donde explica que esa decisión "única y exclusivamente" puede ser tomada por el Comité Nacional, que se reúne durante esta mañana. Las elecciones del 28M supusieron un duro varapalo para Ciudadanos, que no logró obtener representación en ninguna de las autonomías en liza y quedó fuera también del Ayuntamiento de Madrid, donde Begoña Villacís ostentaba la vicealcaldía. La portavoz nacional, Patricia Guasp, tampoco ha conseguido revalidar su escaño en Baleares, autonomía donde luchaba por la Presidencia del Govern. Vázquez anunció el lunes, tras la jornada electoral, que la Ejecutiva 'naranja' había convocado de "urgencia" a su Comité Nacional para valorar la concurrencia o no a las generales, siendo este "el único órgano que tiene la potestad" esta decisión. La Ejecutiva había convocado a este comité para el próximo lunes, pero han decidido adelantar la reunión a la luz de los acontecimientos. El Comité Nacional está presidido por el secretario general del partido, Vázquez en este caso, y está formado por la dirección ampliada del partido, un total de 30 personas. En este comité, constituido tras el proceso de refundación del partido, figuran, por ejemplo, Villacís y la expresidenta 'naranja' Inés Arrimadas. Según los estatutos de Ciudadanos aprobados en enero, es el órgano de dirección, gobierno y administración del partido entre Asambleas. Además de aprobar la participación del partido en los procesos electorales, también tiene el poder de aprobar cualquier acuerdo de coalición con otros partidos, tanto en el ámbito autonómico como nacional. Si Ciudadanos decide concurrir a las elecciones, necesita nombrar a un candidato, del que ahora mismo carecen. Los estatutos estipulan que el candidato a la Presidencia del Gobierno de España debe elegirse mediante elecciones primarias, pero por el momento se desconoce si podrían nombrar a alguien sin necesidad de pasar el proceso debido a que las elecciones se han convocado de manera anticipada.