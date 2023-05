Despejadas las dudas. El candidato socialista a presidir la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, toma la iniciativa. No se marcha, todo lo contrario: intentará gobernar la región. Así lo ha comunicado este martes tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido que ha tenido lugar en Mérida. "Que nadie tenga ninguna duda de que nosotros como ganadores que hemos sido de las elecciones autonómicas vamos a intentar gobernar", ha dicho exactamente un Guillermo Fernández Vara mucho más tranquilo que el domingo y arropado, una vez más, por todo su equipo ejecutivo del PSOE.

Aunque ha aclarado, eso sí, que si no consigue seguir al frente del Ejecutivo autonómico dará un paso al lado y dejará la política en otoño, cuando convocará un congreso regional para decidir su relevo. "Desde el momento en que se han convocado las elecciones mi futuro es lo de menos. Ya lo he dicho por activa y por pasiva, si no soy el que preside Extremadura a partir de este proceso que ahora abrimos facilitaré el relevo y voy a estar ahí ayudando para que el partido vuelva a ser el partido de referencia", ha asegurado. No obstante, aunque no logre gobernar, tomará posesión de su escaño: "No puedo dejar de ser presidente hasta que haya otro", ha explicado.

Según ha explicado, esta semana, como determina el Estatuto de Autonomía, convocará la constitución de la nueva Asamblea de Extremadura tras las elecciones del 28M. La misma tiene un plazo de 15 días para constituirse y nombrar la Mesa de Asamblea compuesta por un presidente/a, dos vicepresidentes y dos secretarios (en la pasada legislatura la formaron 7 personas para dar cabida a todos los grupos). A partir de ahí se abre un periodo de entre mes y medio y tres meses para que Extremadura tenga un nuevo presidente del Gobierno. De tal manera que, si se agotaran todos los plazos, podría no tomar posesión hasta el mes de septiembre. Su objetivo, ha asegurado esta tarde Fernández Vara, es que el proceso sea lo más ágil posible. "Cuanto antes sea, mejor será para la región porque a medida que vayan avanzando las semanas menos preocupación habrá por los problemas de Extremadura y más preocupación por las elecciones generales que están ya convocadas". Por eso, ha insistido, "parece lógico que luchemos para que cuanto antes se constituya y se celebre el debate de investidura".

En este sentido ha criticado que los líderes nacionales (refiriéndose a los populares) hayan dejado entrever que se retrase la constitución de los parlamentos hasta después de las elecciones generales, para que la campaña no se vea afectada por los posibles pactos. “Eso lo que significa es que las comunidades autónomas le importan un pimiento”, ha apuntado.

Ha descartado una vez más abstenerse para dejar gobernar a la líder del PP en la región, María Guardiola. "¿Cuándo ha ocurrido en la historia que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde? ¿Cómo es posible pedir que se abstenga el partido que gana para que gobierne el que pierde? No me parece razonable", ha señalado. Y ha recordado que "ahora la clave es si gobierna el partido que ha ganado las elecciones o el que las ha perdido, porque puede gobernar Extremadura el partido que no ha ganado las elecciones y eso es un hecho relevante, no digo que no sea legítimo", ha agregado.

Lo que sí ha dejado claro es que no le gustaría una repetición de elecciones. "Creo mucho en las instituciones y las tenemos que proteger".