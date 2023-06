Inés Arrimadas se marcha de la política. La actual portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, anterior presidenta del partido y gran activo político de la formación que fundó Albert Rivera da un paso al lado. Según confirma la dirigente a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, la decisión está tomada y explicará todas las razones en una rueda de prensa a la una de la tarde.

La dirigente que ganó las elecciones en Cataluña en 2017, con todo lo que aquello significó para su partido, que precisamente nació en esa comunidad autónoma, no seguirá en la vida pública. Justo hace dos días rechazó encabezar la candidatura de Ciudadanos a las elecciones generales. Así se lo trasladó a los principales cargos y lo confirmó en el comité nacional de este martes, tras el que los actuales líderes confirmaron que por primera vez desde 2015 las siglas naranjas no concurrirán a unos comicios nacionales. En su entorno aseguran que el objetivo es volver a la actividad privada y no seguirá en activo.

La marcha de Arrimadas es una consecuencia más de lo que ocurrió el pasado domingo. Las elecciones autonómicas y municipalers expulsaron a Ciudadanos de los parlamentos y ayuntamientos. Y el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el 23 de julio terminó dejando fuera de juego a los naranjas. En ningún caso tenían tiempo para recomponerse.

En realidad, en el entorno de Arrimadas venían dando por hecho desde hace tiempo que el escenario más probable era este. Los tiempos lo han acelerado.