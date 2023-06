Sin saber aún si habrá acuerdo entre Sumar y Podemos o si tendrán que competir tanto con Yolanda Díaz como con Irene Montero, el PSOE se ha lanzado a degüello a por los votos del espacio progresista. En la estrategia de confrontación contra un Gobierno de PP y Vox, que define la campaña electoral de las generales anticipadas del 23 de julio, quieren cazar en todo el bloque. Desde partidos de ámbito territorial como Más Madrid o Compromís hasta sus propios socios de coalición.

En las últimas 48 horas los socialistas han defendido sin ambages que el votante progresista les apoye a ellos. La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, demandó este jueves que "el voto debe concentrarse en torno al PSOE". Pero, pensando en el día después de las elecciones, ¿significa que el PSOE está apostando por un Gobierno en solitario?. Fuentes socialistas explican que no. "Lo que decimos es que la mejor papeleta para que no caigan todos los derechos conseguidos y no haya una regresión en España es la del PSOE".

La petición de aglutinar el voto de izquierdas en torno a los socialistas es un cambio fundamental respecto a la preparatoria del 28M. Moncloa y Ferraz plantearon su propia campaña, sin contar con Podemos -la plataforma de Díaz no concurría- y eso generó un conflicto público con los morados, a quienes no advirtieron antes de las medidas que Sánchez anunciaba en sus mítines y luego aprobaba el Consejo de Ministros. Pero ignoraron sus reproches, eludieron contestar y el presidente, sólo al final de la campaña, invocó el voto útil.

Una vez que Podemos se ha hundido el 28M y sus votos se han tirado a la basura, los socialistas no quieren desperdiciar ese bocado. Aunque eso suponga comerse el espacio de Yolanda Díaz. El "ellos o nosotros" alcanza también al flanco de la la izquierda. Pero eso no supone, reiteran en el Ejecutivo, que después no repitan el Gobierno de coalición. Hay una decisión electoral de "apelar a todos los votos" y de no presentar al PSOE, por difícil que esto sea, como parte de una amalgama de partidos que a nivel parlamentario incluye a ERC y a Bildu. Otra cosa es las opciones para una investidura que arroje el 23J.

Este es un capítulo por escribir pero el que se ha empezado a redactar estos días incluye muchos tachones. PSOE y Podemos se muestran públicamente enfurecidos el uno con el otro, sin disimulos. El cabreo de los socialistas con los morados, a quien culpan de su derrota en las elecciones autonómicas y municipales en lo cuantitativo y lo cualitativo, es mayúsculo.

Se aviva el enfrentamiento

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, atribuyó los resultados a que el Gobierno no había sido lo suficientemente audaz en el ejercicio de su gestión. "Ojalá haber gobernado con este PSOE. Un bloque progresista con valentía y a la altura de las expectativas de la ciudadanía habría frenado con más eficacia la ola reaccionaria dando más motivos a la gente para volver a confiar en este Gobierno", sostuvo, tras apelar Sánchez al español de base para evitar la llegada a la Moncloa del bloque de la derecha de PP y Vox, en su discurso este miércoles ante diputados y senadores.

¿Por qué no dejáis de dar la turra al PSOE y os centráis en hacer una candidatura unitaria en vuestro espacio político? ¿No os pareció suficiente lo del domingo pasado? https://t.co/JRnfxe4iVK — Ibán García 🇪🇸🇪🇺🇺🇦 (@Ibangarciadb) 31 de mayo de 2023

Entre las menciones a su tuit hay una del eurodiputado socialista, Ibán García, en las que responde: "¿Por qué no dejáis de dar la turra al PSOE y os centráis en hacer una candidatura unitaria en vuestro espacio político?". "¿No os pareció suficiente lo del domingo pasado?", pregunta sobre el resultado electoral. El PSOE ha aguantado como ha podido, a todos los niveles, con resignación y disciplina la convivencia en el Gobierno con Podemos. Pero desde el 28M se ha abierto una espita.

En una entrevista este jueves en Onda Cero, Isabel Rodríguez, avisó que "ambicionamos una mayoría", el respaldo de personas que "seguramente no apoyarían al PSOE en otras ocasiones". La portavoz del Ejecutivo aseguró que harán un llamamiento a los electores de "otras posiciones políticas, que sientan que este partido les puede representar para seguir avanzando en este proyecto de país".

En la intervención del presidente del Gobierno este miércoles ante el grupo parlamentario del Congreso y del Senado, que supuso su primer acto de la campaña electoral, ya apeló a que en los próximos cuatro años le hace falta "un respaldo fuerte y rotundo". España "se juega mucho", apuntó, para recordar a continuación la "evolución incierta" de la guerra en Ucrania, que "puede marcar el futuro de Europa para los próximos 20 años". La actuación ante este conflicto ha sido uno de los muchos temas que le han enfrentando a sus socios de coalición. "Necesito contar con el mayor respaldo social", recalcó. Eso suponen los votos a Yolanda Díaz, a Podemos si no van juntos y a todo el amalgama territorial de corte progresista.