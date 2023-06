Uno, al menos un cara a cara va a haber esta campaña entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo . Eso es lo máximo que ha desvelado el líder del PP este martes en una entrevista en Onda Cero, en la que no ha querido aclarar nada más sobre el desafío que le lanzó ayer el presidente del Gobierno. Sánchez llegó a plantearle hasta seis debates entre ellos dos en las próximas semanas, antes de las elecciones generales del 23 de julio.

"No tengo ningún problema en tener un cara a cara con Sánchez (...) Va a haber un cara a cara con Sánchez en la campaña. Pero deje que decidan [los equipos de campaña] cuál es el formato, cuáles, cuántos y dónde", ha dicho Feijóo ante la insistencia del periodista que quería que le concretara cuál es su respuesta a la propuesta del presidente del Gobierno.

Problemas para "movilizar" a los socialistas

El líder del PP ha dicho que entiende "la estrategia" del dirigente del PSOE porque no puede "salir a la calle" ni es capaz de "movilizar a su partido" tras el golpe recibido en las municipales y autonómicas. "Pero no es mi problema", se ha escudado Feijóo. El jefe de los populares ha pedido esperar a que se sepa quién se presenta por Unidas Podemos o Sumar y se cierren las coaliciones electorales y también las listas. "Comprendo las urgencias del señor Sánchez, las ocurrencias. Se debatirá, pero a los debates no se obliga, se negocian", ha afirmado. "Esto me recuerda a algún guion de alguna película del oeste: 'le reto a usted el lunes a tal hora durante los próximos seis lunes... ", ha dicho en otro momento.

"Yo no me voy a esconder. Pero hay que ser respetuoso con los plazos [de las coaliciones y las listas], las fórmulas, el procedimiento. No tengo ningún problema al respecto...", ha continuado. Además, Feijóo ha subrayado que no cree que Sánchez pueda tener "legitimidad" para plantear ahora nada cuando "no ha querido debatir asuntos de Estado con la oposición" sobre política exterior y en concreto europea, ha dicho.

En otro momento, Feijóo se ha burlado del Ejecutivo de coalición. "Antes se llamaba Gobierno Frankestein y ahora se llama clínex. No le interesa para nada quiénes han gobernado con él y quiénes son las personas determinantes para que en su caso pueda volver al Gobierno...", ha comentado en referencia a que Sánchez está ninguneando a Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, que está intentando unir a Podemos y sus confluencias bajo el nombre de Sumar.