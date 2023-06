El 92,92% de las bases de Podemos ha apoyado conceder poderes plenos a la dirección del partido para cerrar un acuerdo 'in extremis' con Sumar. A menos de 12 horas de que expire el plazo para presentar coaliciones, la cúpula morada ha obtenido el respaldo de 49.089 militantes para tratar de alcanzar un pacto que está siendo bastante complejo. Por contra, un 6,75% se ha opuesto a otorgar un cheque en blanco a la dirección nacional de la formación.

La pregunta concreta planteada era: "¿Aceptas que el Consejo de Coordinación de Podemos, siguiendo el criterio de unidad que marcó el Consejo Ciudadano Estatal, negocie con Sumar y, en su caso, acuerde una alianza electoral entre Podemos y Sumar?". El 'sí' rotundo es entendido por la dirección como un aval para que la cúpula "negocie y, en su caso acuerde, una alianza electoral entre Podemos y Sumar".

Desde que se abriera la votación este jueves a las 13:00 y hasta este viernes a las 10 de la mañana, 52.829 militantes han participado, una cifra similar a la que obtuvieron en la última consulta celebrada, en junio de 2021, cuando tuvo lugar la IV Asamblea Ciudadana Estatal para elegir a Ione Belarra como secretaria general del partido. Entonces votaron 53.443 personas, aunque no dieron datos sobre cuánto suponía sobre el censo total de militantes. Aun así ambos casos no son comparables, pues en aquel momento la consulta fue anunciada con antelación y las bases tuvieron varios días para participar.

Las negociaciones

Con estas cifras, la cúpula de Podemos obtiene así el espaldarazo necesario para encarar el final de unas conversaciones que serán definitorias para la izquierda a la izquierda del PSOE. Las conversaciones, que se van a estirar al máximo, llegaron a un punto este jueves en el que, a última hora de la tarde, los morados pusieron sobre la mesa la propuesta de concurrir por separado en las tres provincias de la Comunitat Valenciana para esquivar los vetos impuestos por Compromís y en coalición con Sumar en el resto del territorio. Sin embargo, fuentes del entorno de Díaz descartan esta idea. "No se contempla", aseguran y dejan claro que no aceptarán ningún acuerdo que no sea global.

Por el momento, la líder de Sumar ya tiene cerrados preacuerdos con Más Madrid; Drago, formación creada por el exdirigente morado Alberto Rodríguez; la Chunta Aragonesista; AraMés, una coalición de cuatro partidos baleares; Iniciativa del Pueblo Andaluz; Batzarre; y Verdes Equo. Además, en las próximas horas se irán uniendo, salvo sorpresa de última hora, otras formaciones clave como Izquierda Unida y Compromís o el partido ecologista Alianza Verde.