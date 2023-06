Nores adeuda todavía la última marea del 'Pitanxo' 16 meses después del naufragio

A bordo del Villa de Pitanxo, un pesquero de 50 metros de eslora hundido el 15 de febrero de 2022 en Terranova, iban 23 tripulantes y un observador científico. Solo sobrevivieron el patrón, Juan Enrique Padín, y los marineros Eduardo Rial (sobrino del primero) y Samuel Kwesi Koufie. Las retribuciones de los últimos 21 días de marea del buque todavía no han sido abonadas. Al menos a los familiares de los fallecidos, como han constatado a preguntas de Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica. Con 400 toneladas de capacidad entre la bodega y el entrepuente, no ha habido acuerdo con la armadora a la hora de determinar la cantidad de capturas que llevaba a bordo cuando desapareció en las heladas aguas del Atlántico. “No pagaron nada”, certifica el padre de uno de los desaparecidos. Faro de Vigo trató de consultar la versión de la representación legal de Pesquerías Nores, dueña del malogrado 'Pitanxo', pero no obtuvo respuesta. Tampoco del abogado de la mayoría de los familiares de los fallecidos.

La discrepancia radica en hasta qué punto estaba llena la bodega del pesquero. Es fundamental teniendo en cuenta que una parte de la remuneración de los marineros depende de la cantidad de capturas y del valor de estas especies. “Hay un porcentaje de pesca, según categoría –explica un jefe de máquinas consultado–. Un marinero va a un porcentaje, los engrasadores pueden llegar a medio punto más, contramaestre y cocinero algo más y con los oficiales depende de la categoría. No es sueldo fijo”. Por ejemplo, una de las nóminas de estos tripulantes, consultada por Faro de Vigo, ascendía a cerca de 1.300 euros mensuales, con 240 euros descontados en concepto de “víveres”. En los mensajes remitidos por uno de los fallecidos a un familiar, se refería de hecho a este sistema de pagos en el mar. “La cuota que tiene de fletán la reparte para todo el año, se tira a la carioca que no tiene precio para llenar el barco rápido [...] Te dan lo que les sale a ellos de los cojones, quién controla a cómo venden el pescado”. La ONG Así las cosas, y como ratifican todos los familiares consultados, recibieron dos pagos de Nores en los últimos 16 meses. “Al principio fueron 750 euros a todos, para poder disponer de nóminas para las pensiones de viudedad, y después otros 500”. Estos últimos 500 euros procedían de una ONG, como desveló Faro de Vigo en primicia, que la armadora de O Morrazo distribuyó entre los allegados de los tripulantes en concepto de “nómina” o como “anticipo de nómina”. En concreto, fue una donación de 10.000 euros procedentes de la Société de Secours et des Oeuvres de Mer, que es una organización benéfica fundada en Saint-Pierre-et-Miquelon para “dar alivio material, moral y religioso” a los trabajadores del mar y sus familias, y está enfocada especialmente en aquellos que operan en aguas de Terranova e Islandia. En 2021, repartió 36.688 euros entre 106 huérfanos de marineros, de 70 familias. Esta ONG hizo la transferencia de esos 10.000 euros a Pesquerías Nores tras conocer la dimensión de la catástrofe, y la armadora los repartió a su vez de forma equitativa entre todos los tripulantes fallecidos. Como resultado, esos 500 euros por cabeza. Cuando Faro de Vigo lo desveló, el responsable de recursos Humanos de la compañía, Iván Nores, reconoció que “es cierto que en el justificante de pago refleja como concepto nómina”, pero justificó este concepto “por tratarse del texto que aplica el banco a todas las transferencias que hacemos a todos nuestros trabajadores para cualquier abono”. Aseguró además que los abogados estaban al tanto de esta decisión, extremo que también han negado en el entorno de los 21 muertos y desaparecidos.