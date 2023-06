Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado públicamente a las palabras del número 2 de Vox en Valencia, José María Llanos, que en la mañana de este viernes negó tajantemente que la violencia de género exista: "La violencia de género no existe. La violencia machista no existe", repitió, defendiendo el concepto de "violencia intrafamiliar" que figura precisamente en el pacto de Gobierno entre las dos formaciones en la Comunidad Valenciana. Ya figuró en el acuerdo en Castilla y León. El debate no es menor y pone contra las cuerdas al PP, que insiste en defender sus políticas en materia de Igualdad y se separa del negacionismo de los ultra.

No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste.https://t.co/kbhtPgTV6y — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 16, 2023 El líder conservador, en un mensaje público en su cuenta de Twitter, ha respondido: "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el PP no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste". La reacción se produce en plena negociación entre PP y Vox, que siguen en conversaciones para cerrar acuerdos por toda España antes de que mañana, día 17 de junio, se constituyan todas las corporaciones municipales. Llanos, que también fue portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, negó en 'TVE' la existencia de la violencia machista, y aseguró que "la violencia intrafamiliar" supone "que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y la víctima, que muchas más veces es una mujer, como es cierto, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté". Llanos argumentó que su formación no cree "que las personas tengan género, tienen sexo", y que "las víctimas son víctimas y los delincuentes son delincuentes, sean hombres, mujeres, dependientes, ancianos o niños".