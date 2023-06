La negociación entre PP y Vox se estanca en Extremadura

Ya hay un gobierno PP-Vox definido en la Comunidad Valenciana y mientras en Extremadura las negociaciones para conformar el nuevo gobierno de la Junta están estancadas tres semanas después del vuelco hacia la derecha que anticiparon las urnas. La presidenta del Partido Popular en la región, María Guardiola, ha asegurado este viernes que las negociaciones no han avanzado "absolutamente nada" desde la semana pasada y ha confirmado que únicamente se ha producido una reunión presencial, que fue la que mantuvieron el pasado viernes en Mérida. Desde entonces no se han vuelto a ver, según ha precisado, la candidata del PP que ha lanzado la pelota al tejado de Vox, porque el acuerdo tras esa primera reunión fue que sería Ángel Pelayo quien pusiera fecha para el siguiente encuentro.

"En la primera reunión acordamos que ellos daban el paso para llamarnos y poder sentarnos. Estoy a la espera de que se produzca esa llamada, y estoy disponible las 24 horas para sentarme con Vox", ha explicado María Guardiola, que ha reprochado a los de Abascal por dilatar los tiempos: "Ellos no tienen prisa, y yo no tengo prisa pero sí tengo ganas de poner en marcha las medidas que necesita la región", ha recalcado también este viernes.

No aclara si podrían entrar miembros de Vox en un futuro gobierno: "A los extremeños les da igual si el consejero de Agricultura se llame Pepe o Juan, lo que les interesa son las medidas"

Guardiola ha eludido de nuevo pronunciarse sobre el alcance de ese primer encuentro, del que dice que se habló de que "la prioridad es un acuerdo programático", sin embargo sí ha recalcado que desearía tener un horizonte claro con Vox antes del 20 de junio, cuando se constituye la Asamblea de Extremadura. En esa jornada es en la que se designa a los integrantes de la Mesa de la Asamblea (presidente, vicepresidentes y secretarios) y la cuenta atrás para ese momento está lanzada a cinco días de que se sienten los diputados. Está por ver si ese momento puede marcar la senda de la negociación entre las dos formaciones a la derecha: "Hay un deseo de acuerdo por parte del PP, pero habrá que ver qué hace Vox", ha asegurado tras aseverar también que su partido tiene decidido qué quieren hacer en esa sesión, aunque sin haber hablado con la ultraderecha de un posible reparto de puestos hasta ahora.

El 20 de junio en el horizonte con la constitución de la Asamblea

La candidata del PP no solo no se ha pronunciado claramente sobre si habrá o no reparto de puestos en el órgano neurálgico de la Asamblea de Extremadura, sino que tampoco ha sido tan rotunda esta vez cuando se le ha interpelado por la posibilidad de que el acuerdo de la Comunidad Valenciana pueda marcar un nueva senda en la negociación. Ha dicho por un lado que su prioridad es un acuerdo programático y ha marcado distancia con el pacto valenciano porque "cada comunidad tiene sus peculiaridades", según ha rcalcado; pero también ha aseverado, que la persona que ocupe cada cargo en el gobierno no es algo relevante cuando se le ha preguntado por la posibilidad de replicar aquí ese modelo: "Los puestos no le interesan a la gente, lo que le interesa es que pongamos en marcha las políticas que hemos acordado". "A los extremeños les da igual si el consejero de Agricultura se llame Pepe o Juan", ha apostillado.

Lo que también ha destacado la líder extremeña del PP es su independencia para alcanzar ese pacto y que su único interlocutor será Pelayo. Según ha expresado lo que diga Santiago Abascal (líder nacional de Vox) "no me interesa, me interesa lo que piense el candidato de aquí porque es con el que entiendo que tengo que acordar, es el que conoce las necesidades de Extremadura y el que tiene que dar una respuesta a sus votantes para que la región no se pare", según ha dicho. También ha asegurado que no habrá injerencia nacional: "Extremadura no va a ser moneda de cambio de nada".