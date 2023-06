La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, ha criticado este jueves con dureza a su antecesor en el cargo y actual ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, después de que este atacase hace unos días un informe del supervisor fiscal sobre el Ingreso Mínimo Vital. "No me veo de ministra en ningún Gobierno. Es más, en mi opinión, no es bueno pasar de la Airef al Gobierno y, desde luego, sería impensable pasar del Gobierno a la Airef", ha lanzado en unas jornadas de la APIE (Asociación de Periodistas de Información Económica) y la UIMP (La Universidad Internacional Menéndez Pelayo) patrocinadas por el BBVA.

Herrero, así, ha reconocido que le "sorprendió bastante" la reacción del ministerio ante su informe. Escrivá, así, acusó a la Airef de falta de interlocución con su departamento y de utilizar datos "de escasa calidad y falta de fundamentación". Es más, en un gesto con escasos precedentes, Herrero estaba presentando en rueda de prensa las conclusiones de este informe cuando el ministerio publicaba a través de la red social Telegram su total rechazo con el contenido del documento. La presidenta de la Airef, en este sentido, ha defendido que su institución hace análisis "técnicos rigurosos" y basados en "datos objetivos", no en "planteamientos políticos", al tiempo que ha asegurado que mantuvo unos diez contactos con el ministerio durante la elaboración del informe. Asímismo, ha argumentado que siempre caben las "discrepancias basadas en datos objetivos y argumentos técnicos", pero siempre que se hagan dentro de los "límites impuestos por la lealtad" institucional. Herrero, además, ha advertido de que los Gobiernos "siempre tienen la tentación de abrir grietas" en la independencia de un organismo como la Airef, que resulta "incómodo" dada sus competencias para supervisar la política fiscal. Así, ha continuado, los Ejecutivos tienen la tentación de "desprestigiar" sus análisis o "limitar" sus recursos. "No pueden abrirse grietas en nuestro principio de independencia, que debemos defender cada día", ha proclamado. En esta línea ha enmarcado su rechazo a pasar de la Airef a un ministerio, el camino que siguió Escrivá hace unos años. "Yo sentí que teníamos que reafirmar nuestra independencia. Puede ser positivo para el país, que sin duda lo ha sido, pero a la institución le obliga a demostrar todavía más nuestra independencia", ha lanzado la que fuera número dos del ahora ministro cuando este era el presidente de la Airef.