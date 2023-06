El líder autonómico del Partido Popular, y futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hizo ayer su primera aparición pública en las Hogueras de Alicante. Tras unos días en los que había mantenido silencio, después de que se conociera el pacto entre el PP y Vox para gobernar la Comunidad, Mazón abordó distintos puntos de la actualidad, empezando por uno de los más candentes, el de la relación de su partido con los ultras, con situaciones como la de Extremadura, donde se ha producido un escenario totalmente distinto al de la Comunidad y no se ha alcanzado un acuerdo con Vox. Mazón justificó la posición de los suyos y defendió a su compañera María Guardiola. También habló de la reunión que había mantenido el día anterior con el presidente en funciones, Ximo Puig. El dirigente popular quiere que su futuro Consell ofrezca una imagen de estabilidad de cara a los inversores extranjeros y, tras verse con el socialista, garantizó el «máximo trabajo conjunto».

Mazón insistió en que la aspirante popular al Gobierno de Extremadura, Guardiola, «es lo mejor que le puede pasar a Extremadura». Estas declaraciones las hizo minutos después de asistir a la mascletà, en una breve atención ante los medios en la que no se llegó a abordar su pacto con Vox para gobernar la Comunidad ni tampoco la violencia machista, una cuestión que ha generado mucha polémica en los últimos días después de que en los cincuenta puntos del pacto programático entre populares y ultras se aludiera a la violencia «intrafamiliar», un concepto empleado habitualmente por la extrema derecha. Con todo, Carlos Mazón ya dejó clara su postura en este asunto el viernes, después de que el número dos de Vox por Valencia, José María Llanos, negara la existencia de la violencia de género. «Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar», afirmó el dirigente popular en sus redes sociales.

Denuncia contra el Consell en funciones por la declaración institucional

El PP presentó ayer ante la Junta Electoral una denuncia contra la declaración institucional contra la violencia machista aprobada por el Consell saliente. Los populares consideran que el texto tiene un «marcado carácter electoralista» y que interfiere en la precampaña de las generales. Los populares solicitan la apertura de un expediente sancionador contra la vicepresidenta saliente, Aitana Mas, por valerse del «altavoz» que le otorga la portavocía para «atacar al PP y a Vox» con ese documento.

M. L. Belarte

Fuera de Alicante, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también hizo referencia ayer a la situación que se está viviendo en Extremadura. Sobre el resultado diferente a lo vivido en la Comunidad, Feijóo afirmó que «el PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Pedro Sánchez». También avaló públicamente el rechazo a Vox de Guardiola, ya que, según dijo, es «desproporcionado» que los ultras pretendan entrar en el Ejecutivo autonómico con solo cinco diputados.

Inversiones

Sobre la reunión que mantuvo con Puig el martes para abordar las inversiones extranjeras en la Comunidad, Mazón reivindicó que «nuestra tierra está por encima de todo». Ante el interés mostrado por diversas empresas multinacionales, entre las que se encuentra Tesla, consideró que se debe «dar la garantía del máximo trabajo conjunto, un pacto para conseguir lo mejor para la Comunidad». En este sentido, añadió que las facilidades a «multinacionales o grandes empresas que se puedan estar fijando en el territorio valenciano para generar empleo o futuro» están «por encima de cualquier otra cosa».

El líder popular mostró un tono muy conciliador con Puig, que fue su gran adversario político en las elecciones autonómicas del pasado 28M. «Quiero agradecer al presidente que hayamos podido lanzar un mensaje de estabilidad, de poner nuestra tierra por encima de cualquier otra cosa, que creo que es un mensaje potente, interesante y prioritario», defendió. Para Mazón, «lo primero son los intereses de la Comunidad» y la política valenciana «no va a dar ni una mala señal».

Tras la mascletà, el futuro presidente autonómico habló en Información TV, donde abordó los retos que tiene para Alicante en su nueva etapa al frente del Consell. «Alicante será parte fundamental de la Comunidad. Tiene peso, es una referencia y lo va a ejercer como tal. Como harán Valencia y Castellón. No se trata de que ganen unos para que pierdan otros. Vamos a barrer para todos, no para unos pocos. Lo haremos con justicia, igualdad y ambición», manifestó Mazón.

También fue preguntado por las generales, que se celebrarán el 23 de julio. «Terminamos una campaña y Sánchez nos puso otra. No reproduciré los pensamientos que se me pasaron por la cabeza aquel día», respondió antes de expresar que también siente «pena» por estar cerca de cerrar su etapa en la Diputación. «Me he dedicado toda la vida a defender la provincia», añadió.

Feijóo visita mañana Alicante con la vista en el 23J

Con la vista puesta en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto visitar mañana viernes por la tarde Alicante, donde estará hasta el sábado, aunque no le dará tiempo a acudir a ninguna mascletà. El líder popular culpó ayer al equipo de Santiago Abascal de «rectificar» las negociaciones autonómicas, en alusión a la falta de acuerdo entre los suyos y Vox en Extremadura.

Sobre la cita del 23J también se pronunció este miércoles el líder autonómico del PP, y futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que aspira a que su Gobierno, en el que sí que se ha alcanzado acuerdo con Vox, sea «influyente y un referencia» de cara al próximo Ejecutivo nacional, que espera que esté encabezado por Feijóo. Mazón también reconoció ayer que en las elecciones autonómicas el PP tenía mucho en juego en clave nacional, en lo que se entiende como una primera vuelta de las generales.

Feijóo ha dado mucha importancia a la provincia en los últimos meses. Prueba de ello es su visita a Alicante el 26 de mayo, en el cierre de campaña del 28M, donde arropó a Luis Barcala, o su paso por Elche el 31 de marzo, donde hizo lo mismo con Pablo Ruz.