No han pasado ni dos semanas desde que se constituyeron los ayuntamientos y ya se han hecho más que patentes los primeros efectos del ascenso de Vox al poder. Tras las elecciones autonómicas y locales del pasado 28-M, en muchos consistorios se han cerrados gobiernos de coalición conformados por el PP y la formación de extrema derecha. Y, aunque no resulte una sorpresa, entre las primeras medidas, los ediles de varios de estos ayuntamientos han priorizado la eliminación de símbolos y banderas LGTBI, coincidiendo con la celebración del Orgullo. Sin embargo, a nivel nacional, la cúpula del PP trata de desmarcarse, al menos de puertas para fuera, de estas políticas y defienden su compromiso con el colectivo LGTBI. Todo lo contrario a Santiago Abascal, que preferiría que esta fiesta no existiera.

La cúpula de los populares publica un manifiesto donde piden seguir trabajando "en políticas que hagan frente a la lgtbifobia" Oropesa, Nàquera, Toledo, Vegas del Genil... son cada vez más los consistorios gobernados con una fuerte presencia de miembros de Vox que han decidido eliminar las banderas LGTBI de sus fachadas. También en el Parlamento Balear, cuyo presidente, el ultraderechista Gabriel Le Senne, es abiertamente machista y llegó a publicar en Twitter que bloquearía a "todos los anunciantes con banderita LGTBI". Las decisiones en estos ayuntamientos, gobernados por alcaldes del PP, contrastan con el intento de Alberto Núñez Feijóo de ofrecer una imagen diferente de su partido. La dirección nacional ha hecho público este miércoles un manifiesto por el Día Internacional del Orgullo en la que aseguran que se debe seguir trabajando "en la construcción de una España que combata al unísono cualquier tipo de discriminación, uniendo al conjunto de la sociedad en torno a las ideas supremas de libertad y diversidad". No solo eso, más allá de reiterar su compromiso con el colectivo, afirman que el PP respaldará "políticas que hagan frente a la lgtbifobia". Mucho más en la línea de la decisión adoptada por los ayuntamientos se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha admitido que no celebrará el Orgullo alegando una razón bastante curiosa: "Supongo que porque soy heterosexual, pero creo también que hay muchos homosexuales que no celebran este día porque no reducen su personalidad y su ser simplemente a su querencia sexual". Es más, ha dicho que su partido "no se identifican con ese mensaje ni creen que esto tenga que tener un día especial de celebración". Protestas Las reacciones a la decisión de conservadores y ultras en los consistorio no se ha hecho esperar. Sobre todo en los municipios afectados. El PSOE de Vegas del Genil, en el área metropolitana de Granada, ha criticado este miércoles que el nuevo equipo de gobierno local, de PP y Vox, haya retirado "en apenas 72 horas" desde su toma de posesión las banderas Lgtbi y trans que ondeaban en la fachada del consistorio. "Hemos pasado en tres días de un Vegas del Genil en color" a otro "en blanco y negro, cuyo gobierno pretende invisibilizarlos de nuevo", ha lamentado el exalcalde, Leandro Martín. En la Comunidad Valenciana el veto ha alcanzado al menos a dos municipios. En Nàquera (Valencia), el colectivo Lambda y otras organizaciones han convocado para este miércoles una marcha en esa localidad, la única de la Comunitat Valenciana con alcalde de Vox, para protestar por la prohibición de lucir banderas LGTBI en edificios municipales. En Oropesa del Mar (Castellón), por ejemplo, el PSOE ha presentado un escrito para recuperar la enseña en la fachada consistorial y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que cuelguen la bandera en sus balcones.