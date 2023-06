El presidente andaluz, Juanma Moreno, compareció este miércoles en el Parlamento andaluz con un discurso de balance de su gestión tras el primer año de mayoría absoluta del PP en la comunidad. Su discurso dejó claro que el barón andaluz se quiere situar al margen de la pugna nacional por las sin una sola mención al ruido por las alianzas de PP y Vox en diferentes comunidades autónomas y eludiendo mencionar o valorar esos pactos.

Se encargó de poner el acento en la forma tanto o más que en el fondo, enfatizando que está cumpliendo su promesa de un Gobierno "sólido y moderado", "de diálogo y moderación" y "atento a la sensibilidad y las demandas de la sociedad". "Con su silencio", dijo el líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, Moreno "por acción y omisión se convierte en cómplice" de los acuerdos con Vox, señaló al valorar la intervención del presidente.

Moreno puso el énfasis en las políticas sociales de su gobierno por encima de todo lo demás y entonó un marcado acento andalucista. Su objetivo, declaró, es abanderar “un debate útil y sereno” sin “muros ideológicos ni partidistas”. El líder del PP andaluz destacó su compromiso en defensa de la libertad y diversidad LGTBI, con la lucha contra la violencia de género ("Una lucha sin cuartel contra la violencia machista que debe ser un objetivo común e indiscutible de toda la sociedad") o contra el cambio climático, para proclamar que los hechos demuestran que "este es el Gobierno más social que ha tenido Andalucía". “Nunca antes hubo tantas prestaciones por Dependencia, nunca antes el Instituto Andaluz de la Mujer tuvo tanto presupuesto, nunca antes se atendió a tantas familias vulnerables y nunca antes hubo tantas ayudas para comedor o transporte escolar”, proclamó, ondeando las banderas que Vox quiere arriar.

Pacto con sindicatos y patronal

El barón andaluz se apuntó a los datos económicos para defender que “Andalucía recorta distancias” y ensalzó que ha logrado cerrar un pacto social con sindicatos y patronal. Moreno reclamó la reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar la situación de la sanidad pública, una de las debilidades de su gestión con una atención primaria bajo mínimos, y anunció inversiones (8,5 millones) para combatir la saturación de las urgencias y las plantas de pediatría y la incorporación de la vacuna contra la bronquilitis para menores de seis meses, ya que es “uno de los motivos más frecuentes para acudir a urgencias de los más pequeños”. Prometió mejoras para agilizar por decreto la valoración de los dependientes y compromisos de más inversión en la educación pública.

El presidente de la Junta defendió su política fiscal de rebajas de impuestos, lamentando que el recurso de inconstitucionalidad elevado por el Gobierno contra la supresión del impuesto de Patrimonio demuestra que “hay quien piensa que Andalucía no puede liderar el debate nacional” o que “no puede tomar decisiones que sí toman otras como el País Vasco”. La sequía, como uno de los problemas “más poderosos” en la comunidad.

"Cambios" en Doñana

PP y Vox tramitan en el Parlamento andaluz una para ampliar los permisos a unos 1.500 agricultores en mitad de una gran pelea y con el aviso de multas de la Comisión Europea. Moreno pidió “soluciones” a la oposición y aseguró que “ninguna posición debería ser inamovible”. “La mía no lo es”, advirtió, dejando otra vez la puerta abierta a introducir cambios en la polémica reforma legal. Moreno defendió “su revolución verde” para Andalucía, con la Alianza Andaluza del Hidrógeno Verde y las energías renovables en primera línea. Desperdigó por su intervención anuncios de planes para autónomos, turismo o inversiones e infraestructuras.

El silencio del barón andaluz por la política de pactos del PP es atronador, más allá de este debate y que posiblemente la oposición, en su turno, le pedirá que se retrate. Hasta el momento ha evitado pronunciarse, ni para defender esos acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, Aragón o Baleares, ni para hacerles alguna objeción o reproche. No lo hará. “Que nadie espere que Moreno se haga un Guardiola”, advierte alguien muy próximo al presidente andaluz, en referencia al duro discurso de la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, que en una semana ha pasado de atizar con fuerzas las concesiones a Vox a pedir un acuerdo a la fuerza de extrema derecha para llegar al Gobierno. Por medio de la mutación, el reproche del PP y el malestar de otros líderes territoriales ante la andanada de la extremeña y el aviso de Génova de que “los ataques se deben centrar en Pedro Sánchez y no en los aliados de Vox”.

Moreno fue el primero que cerró un acuerdo de investidura con Vox en 2018, sin tener que meterlos en el gobierno ni darles poder en el Parlamento. Desde entonces, el partido de Santiago Abascal asegura que la experiencia andaluza les ha ayudado a entender que ese modelo no les renta políticamente. En la siguiente cita electoral, el miedo azuzado desde la izquierda a una vicepresidencia de Vox en la Junta, consolidó la mayoría absoluta de Moreno. Un modelo al que aspira Alberto Núñez Feijóo pero que, de momento, niegan las encuestas para el 23J, que pronostican mayoritariamente un pacto de PP y Vox como única fórmula de Gobierno posible.

Una Andalucía "irreal"

El líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, consideró que el discurso de Moreno ha sido "decepcionante" y "frustante", y consideró que "lo más llamativo no es lo que ha dicho, sino lo que no ha dicho". "Ha utilizado la mala conciencia", dijo, cuando ha sacado a relucir las palabras "igualdad" y "violencia de género". "Los andaluces siguen sin conocer si Moreno reprueba o no los pactos de su partido, por eso pensamos en un retroceso claro y en la cesión de derechos a cambio de pactos para conseguir el poder", advirtió Espadas. "Ha sido un discurso plano, hueco y de una realidad paralela", sostuvo.

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, aseguró que su partido "no se siente interpelado" por el discurso de Moreno porque ellos no se meten "en la vida privada de nadie". "Nosotros no vamos a entrar en la vida íntima de los andaluces", dijo Gavira, insistiendo en que el problema es "la mentira" y que Moreno "vive al