El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha justificado este miércoles la propuesta electoral de su formación ante las elecciones generales del 23 de julio de prolongar la vida de las centrales nucleares y ha recalcado que no se pueden cerrar sin poner en riesgo el sistema eléctrico.

"No hay debate. Yo sé que nos atacan y que la vicepresidenta se enfada (Teresa Ribera), pero es que no hay debate", ha declarado Bravo en el coloquio de Estudio de Comunicación 'Una visión económica del futuro de España. Diálogo sobre el programa del PP para la economía y las empresas'.

El pasado lunes, en Barcelona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prometió revertir "el desmantelamiento previsto y la prolongación de la vida" de las centrales nucleares. Según explicó, no es viable "desenchufar" las centrales nucleares --proveedoras de un 21% de la energía en España-- mientras las instalaciones de energías renovables no puedan cubrir ese porcentaje de consumo.

Este miércoles, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que las eléctricas no quieren una nueva central nuclear y ha defendido el calendario de cierre en 2035.

"No estamos en momento de idología sino de gestión"

Tras subrayar que no es momento de "la ideología sino de la gestión", Bravo ha recalcado que hay cuestiones en las que "no hay alternativas". Dicho esto, ha censurado que con las nucleares se sostenga el argumento de que "el PP defiende las nucleares y la izquierda no".

"Quien tenga alguna duda de esto, es muy sencillo: Pregunten a la gente que ustedes conozcan en Red Eléctrica Española, un órgano independiente, del IBEX. Y les preguntan si se puede cerrar una central nuclear sin poner ahora mismo en riesgo el sistema eléctrico. Si les contestan que no se puede cerrar, no hay más debate. Cuando nos digan que no hace falta, entonces habrá debate. No hay debate", ha zanjado ante el auditorio.

Bravo ha explicado que en la transición energética hay un tema "importante, que son las renovables", que tienen que "ser capaces de acometer". "Ahora mismo tenemos renovables que no las estamos utilizando al 100% y debe ser una prioridad utilizarlas al 100%", ha apostillado.

Potenciar la fotovolcáica

De la misma manera, el responsable de Economía del PP ha subrayado que es "fundamental" trabajar con el hidrógeno, al tiempo que ha apostado por "potenciar todo el tema de la fotovoltaica en las empresas", algo que ve como "una oportunidad" y para lo que "hay recursos".

Bravo ha afirmado que "la descarbonización y la soberanía energética son fundamentales" y ha recordado que el PP planteó al Ejecutivo un plan energético de 40 páginas el pasado mes de septiembre con propuestas que les han "copiado".

